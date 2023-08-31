2 Hari Lagi! Panggung Road to Kilau Raya Siap Goyang Madiun

JAKARTA - MNCTV siap menggelar kembali Road to Kilau Raya (RTKR). Kali ini akan dihelat di Alun-alun Reksogati Caruban, Madiun, pada 2 September 2023, pukul 21.00 WIB.

Seperti biasa, RTKR akan memanjakan penonton dengan deretan artis ternama seperti Inul Daratista, Farel Prayoga, Happy Asmara, Jihan Audy, Dara Ayu, Dara Fu, Dike Sabrina, Wahidarjo, Wandra, Mala Agatha, Nayunda, Kiky Primadona, Fara Ambyar, Icha Christy, Nabila Gomez, David Chandra, dan aksi menegangkan dari Limbad.

Selain acara utama, RTKR juga akan mengajak masyarakat beragam kegiatan sejak pukul 07.00 WIB. Dari senam zumba beserta pembagian doorprize, lomba mewarnai, hias tumpeng, perfom budaya, pawai artis dan game-game seru.

Ramaikan malam puncak RTKR di Madiun mulai pukul 18.30 WIB di Alun-alun Reksogati Caruban, Kab Madiun pada Sabtu 2 September 2023.

