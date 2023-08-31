Salma Salsabil Bikin Ambyar Launching iNews Media Group

JAKARTA - Salma Salsabil menjadi salah satu penyanyi yang tampil dalam gelaran spektakuler launching iNews Media Group serta malam puncak penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023, yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta, pada Kamis malam, (31/8/2023).

Malam itu, jebolan ajang Indonesian Idol 2023 ini menghibur penonton yang hadir lewat lagu ‘Rungkad’. Suara khas Salma yang powerful saat menyanyikan lagu ‘sejuta umat’ dengan alunan musik dangdut koplo tersebut sukses membuat suasana di studio jadi ‘ambyar’.

Salma malam itu sengaja tampil spesial di momen penting tersebut. Ia tampak mengenakan outfit nan cantik dan elegan berupa setelan tunik berwarna hijau telur asin.

Tak hanya sukses membuat penonton ikut bernyanyi, Salma juga sukses membuat mereka ikut bergoyang mengikuti irama lagu. Bahkan, beberapa tamu penting yang hadir juga tampak ikut larut dalam suasana.

Indonesia Awards 2023 sendiri merupakan sebuah ajang penghargaan prestisius akan menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga, dan entertainment. Sederet penghargaan akan diserahkan bagi para pemenang di setiap kategorinya.

Beberapa kategori nominasi dalam Indonesia Awards 2023, diantaranya yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit, dan Kreator Konten Terfavorit.