Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bawakan Lagu Alan Walker, Via Vallen Tampil Bling-bling di Launching iNews Media Group

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:25 WIB
Bawakan Lagu Alan Walker, Via Vallen Tampil Bling-bling di Launching iNews Media Group
Via Vallen tampil di Launching iNews Media Group. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Launching iNews Media Group hari ini, Kamis (31/8/2023) bertabur bintang-bintang papan atas, mulai dari Armand Maulana, sampai pedangdut cantik Via Vallen. Masing-masing membawakan lagu-lagu hits yang tentunya sudah tak asing di telinga para penggemar.

Via Vallen muncul ke atas panggung Launching iNews Media Group membawakan dua lagu sekaligus yakni 'Sayang' dan 'Lily' milik Alan Walker. Seperti biasa, Via Vallen tak pernah gagal menyihir para penonton dengan suara emasnya.

Tapi, lebih dari sekedar kemampuan vokal sang pedangdut yang luar biasa, Via juga tampil begitu cantik paripurna. Kali ini Via dibalut dress dengan bagian dada berpotongan sabrina.

Warna dusty pink yang dipilih sangat cocok melekat pada kulit putih berseri Via. Sosoknya makin 'bercahaya' dengan sparkling yang menghiasi seluruh bagian dress.

Terlebih lagi  ada aksen ruffles kain tule di bagian depan , dan juga terkesan sedikit dramatis dari bulu-bulu halus di bagian lengan. Tampilan Via ditutup sempurna dengan make up soft, dipoles blush on pink.

Sementara itu, Launching iNews Media Group digelar bersamaan dengan ajang penghargaan bergengsi yakni Indonesia Awards 2023. Nominasi setiap awarding tidak lain sebagai bentuk apresiasi tokoh bangsa.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement