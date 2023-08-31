Bawakan Lagu Alan Walker, Via Vallen Tampil Bling-bling di Launching iNews Media Group

JAKARTA - Launching iNews Media Group hari ini, Kamis (31/8/2023) bertabur bintang-bintang papan atas, mulai dari Armand Maulana, sampai pedangdut cantik Via Vallen. Masing-masing membawakan lagu-lagu hits yang tentunya sudah tak asing di telinga para penggemar.

Via Vallen muncul ke atas panggung Launching iNews Media Group membawakan dua lagu sekaligus yakni 'Sayang' dan 'Lily' milik Alan Walker. Seperti biasa, Via Vallen tak pernah gagal menyihir para penonton dengan suara emasnya.

Tapi, lebih dari sekedar kemampuan vokal sang pedangdut yang luar biasa, Via juga tampil begitu cantik paripurna. Kali ini Via dibalut dress dengan bagian dada berpotongan sabrina.

Warna dusty pink yang dipilih sangat cocok melekat pada kulit putih berseri Via. Sosoknya makin 'bercahaya' dengan sparkling yang menghiasi seluruh bagian dress.

Terlebih lagi ada aksen ruffles kain tule di bagian depan , dan juga terkesan sedikit dramatis dari bulu-bulu halus di bagian lengan. Tampilan Via ditutup sempurna dengan make up soft, dipoles blush on pink.

Sementara itu, Launching iNews Media Group digelar bersamaan dengan ajang penghargaan bergengsi yakni Indonesia Awards 2023. Nominasi setiap awarding tidak lain sebagai bentuk apresiasi tokoh bangsa.

(ltb)