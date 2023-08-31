Meriah Banget! Darak Badarak Buka Launching iNews Media Group

JAKARTA - Launching iNews Media Group serta ajang penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023 berlangsung malam ini, Kamis (31/8/2023).

Tidak hanya sekedar ajang penghargaan, Indonesia Awards 2023, acara ini juga upaya untuk mengapresiasi dedikasi serta kontribusi para insan kreatif di dalam industri berita, olahraga, dan hiburan di Indonesia.

Acara Launching iNews Media Group dan Indonesia Awards 2023 ini pun dibuka dengan penampilan Juara II Indonesian’s Got Talent 2023, Darak Badarak.

Grup musik tradisional yang berasal dari Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat ini memeriahkan panggung Launching iNews Media Group ini lewat lagu Cikini Gondangdia.

Penampilan mereka pun dilanjut dengan kolaborasi bersama musisi ternama Tanah Air seperti Salma Idol dan Armand Maulana. Darak Badarak begitu memukau saat membawakan lagu Panah Asmara milik Afgan bersama Salma, yang merupakan Juara Pertama Indonesian Idol 2023.