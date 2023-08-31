Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Merger RCTI+ dan Vision+ Bakal Manjakan Masyarakat dengan Aplikasi Hiburan Gratis Berkualitas

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:20 WIB
Merger RCTI+ dan Vision+ Bakal Manjakan Masyarakat dengan Aplikasi Hiburan Gratis Berkualitas
Perayaan ulang tahun ke-4 RCTI+. (Foto: Aziz Indra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group punya rencana besar menggabungkan RCTI+ dan Vision+ guna menghadirkan aplikasi hiburan gratis berkualitas untuk masyarakat.

Hal itu diungkap oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan kata sambutan di acara perayaan ulang tahun ke-4 RCTI+ di Auditorium MNC Studios, Jakarta, Kamis (31/8/2023) ini.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan merger tersebut merupakan bukti bahwa MNC Group memiliki modal kuat untuk melakukan integrasi berbagai potensi yang mereka miliki. Potensi itu menurutnya bakal jadi kekuatan  super yang tidak dimiliki pihak lain.

"Kita akan melakuan merger RCTI+ dan Vision+. Saya akan cerita mengenai ini," ujar Hary Tanoesoedibjo kepada ratusan karyawan RCTI+ yang hadir dalam acara perayaan ulang tahun tersebut.

Dia mengatakan saat ini RCTI+ dan Vision+ memang berdiri sendiri. Kondisi itu justru membuat kedua layanan digital itu memiliki keuntungan yang berbeda satu sama lain.

Dia mengatakan RCTI+ hanya bisa disandingkan dengan layanan Free to Air (FTA) jika harus berdiri sendiri. Sebaliknya, Vision+ juga tidak mudah jika harus berdiri sendiri karena tidak memiliki source traffic yang melimpah dari FTA seperti yang didapatkan oleh RCTI+.

