Acara Puncak Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group Tayang Live di iNews Malam Ini

Malam ini, iNews akan menayangkan Indonesia Awards 2023 dan launching iNews Media Group. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Peluncuran iNews Media Group akan disiarkan langsung iNewsTV, pada malam ini (31/8/2023). Momen itu digelar bersamaan dengan ajang penghargaan bagi insan pemberitaan, olahraga, dan hiburan Tanah Air, Indonesia Awards 2023.

Event tersebut merupakan upaya mengapresiasi dedikasi dan kontribusi para insan kreatif di industri berita, olahraga, dan hiburan Tanah Air. Para pemenang didasarkan pada voting pemirsa dengan kategori yang telah ditetapkan.

Kategori tersebut terdiri dari Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit, dan Konten Kreator Terfavorit. Ajang ini juga akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement untuk Presiden Joko Widodo dan Newsmaker bagi Ganjar Pranowo.

Selain ajang penghargaan, acara ini juga akan menjadi momen peluncuran iNews Media Group, entitas media yang telah menjelma menjadi news TV peringkat pertama di Tanah Air, dengan cakupan lebih luas, konten lebih lengkap dan jaringan lebih kuat.

Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group menggambarkan komitmen tak henti-hentinya dalam menghadirkan berita yang kredibel, liputan olahraga yang mendalam dan hiburan yang menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.