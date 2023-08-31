HUT Ke-4 RCTI+ Bertabur Prestasi Membanggakan dari Sisi Teknologi dan Promosi

JAKARTA - Acara HUT ke-4 RCTI+ pun berjalan istimewa karena bertabur dengan rangkaian prestasi mengagumkan yang dicapai oleh aplikasi andalan MNC Group itu. Valencia Tanoesoedibjo bahkan memberikan catatan-catatan khusus mengenai prestasi RCTI+ yang menurutnya tercapai berkat hasil kerja sama solid.

"Memasuki tahun keempat ini RCTI+ meraih tiga awards. Dua awards diterima RCTI+ dari sisi teknologi dan satu lagi dari sisi promosi," ujar Valencia Tanoesoedibjo.

Dia melanjutkan, bahwa RCTI+ menjadi salah satu aplikasi yang sangat berpengaruh. Pasalnya, RCTI+ sukses mengimplementasikan kemampuan dan cara kerja aplikasi kelas dunia.

"Hal ini dibuktikan dimana RCTI+ bisa menangani jutaan pengguna," ujarnya bangga.

RCTI+ sendiri pertama kali diluncurkan pada 24 Agustus 20219 bertepatan dengan hari ulang tahun RCTI ke-30. RCTI dihadirkan sebagai OTT platform untuk bisa menyaksikan tayangan dari jaringan televisi terestrial milik MNC Media.

RCTI+ juga menghadirkan banyak konten menarik dan eksklusif. Bahkan beberapa di antaranya jadi terobosan baru seperti Indonesia Next Big Star yang jadi talent hybrid pertama yang ada di Indonesia.

Selain itu dalam HUT yang ke-4, RCTI+ juga berhasil meraih perhatian banyak masyarakat digital. Hal itu terlihat hanya dalam waktu kurang dari delapan bulan, akun TikTok RCTI+ mencapai 4,1 juta pengikut.