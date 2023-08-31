Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

HUT Ke-4 RCTI+ Bertabur Prestasi Membanggakan dari Sisi Teknologi dan Promosi

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:11 WIB
HUT Ke-4 RCTI+ Bertabur Prestasi Membanggakan dari Sisi Teknologi dan Promosi
Perayaan Ulang Tahun ke-4 RCTI+ DIGELAR DI auditorium Tower 1 MNC Studios (Foto: Aziz Indra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Acara HUT ke-4 RCTI+ pun berjalan istimewa karena bertabur dengan rangkaian prestasi mengagumkan yang dicapai oleh aplikasi andalan MNC Group itu. Valencia Tanoesoedibjo bahkan memberikan catatan-catatan khusus mengenai prestasi RCTI+ yang menurutnya tercapai berkat hasil kerja sama solid.

"Memasuki tahun keempat ini RCTI+ meraih tiga awards. Dua awards diterima RCTI+ dari sisi teknologi dan satu lagi dari sisi promosi," ujar Valencia Tanoesoedibjo.

Dia melanjutkan, bahwa RCTI+ menjadi salah satu aplikasi yang sangat berpengaruh. Pasalnya, RCTI+ sukses mengimplementasikan kemampuan dan cara kerja aplikasi kelas dunia.

"Hal ini dibuktikan dimana RCTI+ bisa menangani jutaan pengguna," ujarnya bangga.

HUT RCTI+

RCTI+ sendiri pertama kali diluncurkan pada 24 Agustus 20219 bertepatan dengan hari ulang tahun RCTI ke-30. RCTI dihadirkan sebagai OTT platform untuk bisa menyaksikan tayangan dari jaringan televisi terestrial milik MNC Media.

RCTI+ juga menghadirkan banyak konten menarik dan eksklusif. Bahkan beberapa di antaranya jadi terobosan baru seperti Indonesia Next Big Star yang jadi talent hybrid pertama yang ada di Indonesia. 

Selain itu dalam HUT yang ke-4, RCTI+ juga berhasil meraih perhatian banyak masyarakat digital. Hal itu terlihat hanya dalam waktu kurang dari delapan bulan, akun TikTok RCTI+ mencapai 4,1 juta pengikut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement