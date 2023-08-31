Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kocak, iKON Bobby dan DK Kepedesan Makan Seblak di The Indonesian Next Big Star 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:14 WIB
Kocak, iKON Bobby dan DK Kepedesan Makan Seblak di The Indonesian Next Big Star 2023
The Indonesian Next Big Star Season 2 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - The Indonesian Next Big Star Season 2 sudah memasuki babak sing off. Peserta mulai menunjukkan kemampuan menyanyi di hadapan para juri. Penampilan dan latar belakang peserta di babak sing off yang beragam membuat program acara ini menjadi semakin menarik.

Aksi dari para peserta mampu mencuri perhatian para juri. Mulai dari mahasiswa hingga pedagang menunjukkan bakat menyanyinya dengan totalitas.

Penampilan yang mampu mencuri perhatian para juri adalah aksi Rifyo yang merupakan pedagang seblak. Dengan gitarnya Rifyo menyanyikan lagu seblak yang mampu membuat keempat juri ikut bergoyang. Tidak hanya itu Rifyo juga membawakan seblak bagi para juri.

The Indonesian Next Big Star Season 2

Marion Jola dan Rossa terkejut dengan seblak yang dibawa oleh Rifyo. Reaksi Bobby iKON dan DK iKON tidak kalah unik Bobby iKON merasa kepedasan ketika mencoba seblak, “This kind spicy,” ujar Bobby iKON.

Sebelumnya diketahui The Indonesian Next Big Star Season 2 kembali menggandeng juri international. Diantaranya adalah iKON Bobby dan iKON DK. iKON DK sendiri sudah pernah menjadi juri di tahun sebelumnya bersama iKON Jay, sementara iKON Bobby baru mulai bergabung di tahun ini menggantikan iKON Jay.

Tentunya dengan hadirnya juri international ini membuat persaingan dan penilaian dari juri menjadi semakin luas. Impian untuk melahirkan bintang menyanyi internasional semakin terbuka dengan hadirnya iKON Bobby dan iKON DK.

Memasuki babak sing off, The Indonesian Next Big Star ini, Helmi Balfas selaku Chief Operating Officer RCTI+ berpendapat bahwa. The Indonesian Next Big Star Season 2 siap kembali mencetak penyanyi baru berskala internasional. Selain itu, ajang pencarian bakat menyanyi ini juga sudah dinantikan oleh pecinta musik tanah air. RCTI+ tentunya turut mendukung ajang ini. Tayangan dan konten menarik dapat diakses melalui aplikasi RCTI+. “The Indonesian Next Big Star Season 2 siap kembali mencetak penyanyi baru berskala internasional. Selain itu, ajang pencarian bakat menyanyi ini juga sudah dinantikan oleh pecinta musik tanah air. RCTI+ tentunya turut mendukung ajang ini. Tayangan dan konten menarik dapat diakses melalui aplikasi RCTI+.”

