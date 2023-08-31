Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Minta Doa untuk Kiano, Usai Tangannya Luka Akibat Pisau Chopper

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |03:30 WIB
Baim Wong Minta Doa untuk Kiano, Usai Tangannya Luka Akibat Pisau Chopper
Baim Wong minta doa atas musibah yang menimpa Kiano (Foto: Instagram/baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Baim Wong. Melalui akun Instagramnya, suami Paula Verhoeven ini mengatakan bahwa putra sulungnya, Kiano Tiger Wong baru saja terkena musibah.

Dalam unggahannya, terlihat ada beberapa foto yang dibagikan oleh bintang film Bebas ini. Pertama, Baim memperlihatkan Irfan Ratinggang tengah menggendong Kiano, usai putranya tersebut menangis.

Sementara itu pada slide kedua, Baim tampak menunjukkan musibah yang dialami oleh Kiano. Bahkan, terlihat tangan Kiano yang terluka dan ditutup dengan kain kasa.

Pada slide ketiga, Baim memperlihatkan penyebab kaki kiano terluka yakni akibat pisau chopper. Namun, Baim Wong tidak menjabarkan kronologi lebih jelasnya seperti apa.

Kiano Tiger Wong

Kejadian tersebut membuat kaki Kiano terluka parah hingga harus mendapatkan beberapa jahitan di kakinya.

"Lumayan besar lukanya, dan harus dijahit," tulis Baim Wong dalam kolom caption, Kamis, 31 Agustus 2023.

Hal tersebut tentu sangat menyakitkan bagi Kiano. Akan tetapi Baim Wong memuji sang anak, lantaran Kiano cukup kuat menahan rasa sakit yang dialaminya.

"Tapi anaknya kuat bgt, bisa tahan sesakit itu," tulis Baim Wong lagi.

Atas kejadian ini, Baim Wong turut meminta doa dari para netizen agar putranya cepat sembuh. Dirinya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih pada suami Tya Ariestya yang telah menolongnya.

Halaman:
1 2
