Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usianya Masuk 72 Tahun, Elvy Sukaesih Masih Ingin Berkarier di Dunia Musik

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:30 WIB
Usianya Masuk 72 Tahun, Elvy Sukaesih Masih Ingin Berkarier di Dunia Musik
Elvy Sukaesih masih belum mau pensiun dari dunia musik (Foto: Instagram/elvy_sukaesih)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Elvy Sukaesih saat ini sudah berusia 72 tahun. Meski usianya sudah tak lagi muda, pelantun Gula Gula itu masih tetap eksis di industri musik Tanah Air.

Elvy sendiri mengatakan bahwa berkarya di dunia musik merupakan salah satu cara untuk meraih kesenangan. Bahkan ia mengaku tidak pernah capek dalam bernyanyi.

"Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi," ujar Elvy Sukaesih saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur baru-baru ini.

Tak cuma itu, melihat lagu-lagunya masih banyak diminati, pastinya membuat Elvy semakin semangat untuk terus berkarier. Terlebih ada banyak yang memintanya untuk menyanyikan sejumlah lagu saat tampil di sebuah acara.

Elvy Sukaesih

"Kadang-kadang kalau ke undangan, anak aku bilang gini 'Umi aku request lagu ya, nanti ditodong' itu bisa tiga lagu, nggak tau deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengin nyanyi terus," jelas Elvy Sukaesih.

Dengan antusias masyarakat masih mendengarkan lagu-lagunya, Elvy Sukaesih mengaku bersyukur. Dimana, usianya sudah tak lagi muda, dirinya masih banyak menerima tawaran job.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116758/elvy_sukaesih-uaJC_large.jpg
Sambut Ramadan, Elvy Sukaesih dan Wirdha Sylvina Akhirnya Saling Memaafkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061787/elvy_sukaesih-FMzd_large.jpg
Elvy Sukaesih Takjub dengan Kemajuan Industri Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974545/elvy-sukaesih-akui-kecewa-dengan-hasil-pemilu-2024-D75yQnNs0Y.jpg
Elvy Sukaesih Akui Kecewa dengan Hasil Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/33/2826726/elvy-sukaesih-posting-foto-jadul-dengan-rhoma-irama-netizen-puji-kecantikannya-PH9CReSUmb.jpg
Elvy Sukaesih Posting Foto Jadul dengan Rhoma Irama, Netizen Puji Kecantikannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/598/2818953/cerita-seru-dhawiya-zaida-perdana-syuting-bareng-elvy-sukaesih-nk9ajGzWdV.jpg
Cerita Seru Dhawiya Zaida Perdana Syuting bareng Elvy Sukaesih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/18/619/2767291/lirik-lagu-bimbang-dari-elvy-sukaesih-sang-ratu-dangdut-HZyktbZDUd.jpg
Lirik Lagu Bimbang dari Elvy Sukaesih sang Ratu Dangdut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement