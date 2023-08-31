Usianya Masuk 72 Tahun, Elvy Sukaesih Masih Ingin Berkarier di Dunia Musik

Elvy Sukaesih masih belum mau pensiun dari dunia musik (Foto: Instagram/elvy_sukaesih)

JAKARTA - Penyanyi dangdut Elvy Sukaesih saat ini sudah berusia 72 tahun. Meski usianya sudah tak lagi muda, pelantun Gula Gula itu masih tetap eksis di industri musik Tanah Air.

Elvy sendiri mengatakan bahwa berkarya di dunia musik merupakan salah satu cara untuk meraih kesenangan. Bahkan ia mengaku tidak pernah capek dalam bernyanyi.

"Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi," ujar Elvy Sukaesih saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur baru-baru ini.

Tak cuma itu, melihat lagu-lagunya masih banyak diminati, pastinya membuat Elvy semakin semangat untuk terus berkarier. Terlebih ada banyak yang memintanya untuk menyanyikan sejumlah lagu saat tampil di sebuah acara.

"Kadang-kadang kalau ke undangan, anak aku bilang gini 'Umi aku request lagu ya, nanti ditodong' itu bisa tiga lagu, nggak tau deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengin nyanyi terus," jelas Elvy Sukaesih.

Dengan antusias masyarakat masih mendengarkan lagu-lagunya, Elvy Sukaesih mengaku bersyukur. Dimana, usianya sudah tak lagi muda, dirinya masih banyak menerima tawaran job.