Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Cinta Sherina dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Berujung Manis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:30 WIB
Perjalanan Cinta Sherina dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Berujung Manis
Perjalanan Cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik perjalanan cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra yang bermula dari perkenalan singkat dan berujung pada pernikahan pada 3 November 2020.

Sherina mengungkapkan, pertemuannya dengan Baskara bermula saat mereka menghadiri gala premiere film Bebas pada 2019. Kala itu, penyanyi 33 tahun itu hadir untuk menonton, sementara Baskara adalah aktor dalam film tersebut.

"Aku masih ingat loh kamu pakai tuxeodo dan cummerband. Aku sempat ucapkan selamat," ujar Sherina Munaf dalam video YouTube Sherina and Baskara, pada 14 Maret 2020.

Baskara Mahendra

Sebulan setelah pertemuan itu, Baskara mengunggah fotonya dengan Sherina beserta ibunya. Dalam foto itu, mereka terlihat sangat dekat dengan mengenakan warna baju yang sama.

"My Lovely women," tulis Baskara dalam unggahan Instagram pribadinya.

Kedekatan mereka berlanjut hingga keduanya dikabarkan sudah bertemu dengan keluarga masing-masing untuk membahas pernikahan. Tanpa banyak publikasi, keduanya mengumumkan pernikahan dengan mengunggah video siluet mengenakan cincin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168464/sherina_munaf-13Ep_large.jpg
Polisi Minta Klarifikasi Sherina Munaf Terkait Penjarahan Kucing Uya Kuya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166755/sherina_munaf-97Xy_large.jpg
Sherina Munaf Ungkap Ada 16 Ekor Kucing Uya Kuya yang Hilang Imbas Aksi Penjarahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067661/sherina_munaf-xqQW_large.jpg
5 Potret Terbaru Sherina Munaf Dengan Rambut Kepang, Netizen: Pesona Gadis 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/612/3060050/sherina_munaf-el3N_large.jpg
Rumah Tangga Dikabarkan Retak, Sherina Munaf Pilih Liburan Bareng Ayah ke Labon Bajo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057028/sherina_munaf-qNrR_large.jpg
Sherina Unggah Foto di Gym, setelah Hapus Momen Kebersamaan dengan Suaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/612/3057015/baskara_mahendra-xcEW_large.jpg
Potret Baskara Mahendra, Suami Sherina Munaf yang Fotonya Hilang dari Instagram Sang Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement