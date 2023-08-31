Perjalanan Cinta Sherina dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Berujung Manis

JAKARTA - Mengulik perjalanan cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra yang bermula dari perkenalan singkat dan berujung pada pernikahan pada 3 November 2020.

Sherina mengungkapkan, pertemuannya dengan Baskara bermula saat mereka menghadiri gala premiere film Bebas pada 2019. Kala itu, penyanyi 33 tahun itu hadir untuk menonton, sementara Baskara adalah aktor dalam film tersebut.

"Aku masih ingat loh kamu pakai tuxeodo dan cummerband. Aku sempat ucapkan selamat," ujar Sherina Munaf dalam video YouTube Sherina and Baskara, pada 14 Maret 2020.

Sebulan setelah pertemuan itu, Baskara mengunggah fotonya dengan Sherina beserta ibunya. Dalam foto itu, mereka terlihat sangat dekat dengan mengenakan warna baju yang sama.

"My Lovely women," tulis Baskara dalam unggahan Instagram pribadinya.

Kedekatan mereka berlanjut hingga keduanya dikabarkan sudah bertemu dengan keluarga masing-masing untuk membahas pernikahan. Tanpa banyak publikasi, keduanya mengumumkan pernikahan dengan mengunggah video siluet mengenakan cincin.