RM BTS Buka Suara Usai Dituduh Singgung Agama Islam

JAKARTA - Kim Namjoon alias RM BTS akhirnya buka suara usai dituduh menyinggung agama Islam. Ia menyampaikan klarifikasi melalui siaran langsung Weverse.

Tuduhan ini bermula ketika beberapa waktu lalu, RM BTS mengunggah Insta Story lagu “Bad Religion” milik Frank Ocean. Lagu ini bercerita tentang kisah cinta sesama jenis yang dialami Frank pada usia 19 tahun.

Perasaan tersebut dia curahkan pada supir taksi. Di tengah liriknya, Frank menuliskan jika sang supir taksi mengucapkan “Allahu Akbar” dan turut mendoakan dirinya yang sedang galau.

Namun, terkait lagu itu, Namjoon langsung mendapat tudingan jika dirinya menyinggung agama Islam. Tidak sedikit yang turut menghujatnya di media sosial.

Leader BTS ini mengaku mengetahui tentang huru-hara tersebut. Akhirnya pada siaran langsung Weverse kemarin, dirinya langsung memberikan klarifikasi.

“Kalian terus bilang aku menghina suatu agama, padahal tidak. Tidak ada maksud atau tujuan apapun untuk menghina agama yang aku hormati. Aku menghormati setiap keyakinan dan setiap agama," ujar RM BTS dalam siaran langsung Weverse, Rabu (31/8/2023).