7 Artis Indonesia Punya Mertua Orang Terpandang

JAKARTA - Deretan artis Indonesia punya mertua orang terpandang. Ada yang pejabat negara, pengusaha, hingga politisi. Menjadi menantu dari orang terpandang mengubah kehidupan para artis ini hingga ada yang memutuskan vakum dari layar kaca.

Siapa saja artis Indonesia punya mertua orang terpandang? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023).

1.Dian Sastro

Aktris Dian Sastro dinikahi Maulana Indraguna Sutowo, pada 2010. Pria yang akrab disapa Indra itu merupakan anak dari mendiang Adiguna Sutowo, pendiri MRA Group sekaligus pengusaha restoran, perhotelan, hingga importir kendaraan mewah. Indra juga cucu Ibnu Sutowo yang merupakan tokoh militer dan pejabat Pertamina dan mantan Menteri ESDM.

2.Nia Ramadhani

Artis Indonesia punya mertua orang terpandang selanjutnya adalah Nia Ramadhani. Dipinang Anindra Ardiansyah Bakrie, pada 1 April 2010, Nia menjadi menantu Aburizal Bakrie, politisi senior sekaligus pengusaha yang memiliki sederet bisnis di bidang energi, kontraktor tambang, infrastruktur, dan telekomunikasi.

3.Kiky Saputri

Kiky Saputri juga termasuk dalam artis Indonesia punya mertua orang terpandang. Sang komika merupakan menantu Gusrizal, mantan Ketua Umum MUI Sumatera Barat periode 2015-2020. Saat ini, sang mertua diketahui menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.