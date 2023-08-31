Syakir Daulay Disomasi Gara-gara Parodikan Teks Proklamasi untuk Promosi Film

JAKARTA - Syakir Daulay dinilai melecehkan teks proklamasi. Kini, ia disomasi oleh ikatan alumni Universitas Bung Karno (UBK) bersama dengan Pengurus Advokat Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat Hukum Islam.

Hal ini bermula ketika dia membuat video promosi film berdurasi dua menit. Syakir memakai peci hitam serta safari putih menyerupai Presiden RI Pertama Soekarno.

Sambil memegang sebuah naskah dan berbicara di depan mic yang sama. Syakir Daulay mulai melakukan pidato dengan memparodikan Soekarno pada saat memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Kami jomblo jomblo bangsa Indonesia menyatakeun, keprihatinan kami terhadap perfilman Indonesia. Hal hal mengenai film percintaan dan perhororan membuat kami semakin kesepian, karena tidak ada yang mau diajak jalan,"ujar Syakir dengan logat agak berbeda.

"Maka dari itu, kami jomblo jomblo bangsa Indonesia menyatakeun, akan merilis film yang berperikejombloan. Hal-hal mengenai judul film, penayangan dan lain lain akan kami nyatakeun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,"lanjut dia.

Secara terpisah, Pengurus Advokat Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat hukum Islam melayangkan somasi terbuka terhadap Syakir Daulay.