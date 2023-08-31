Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni di Sidang Kasus Narkoba: Saya Ingin Fokus Jalani Tuntutan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:59 WIB
Ammar Zoni di Sidang Kasus Narkoba: Saya Ingin Fokus Jalani Tuntutan
Ammar Zoni menjalani sidang pembacaan tuntutan (Foto: Instagram @ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni siang ini, Kamis (31/8/2023) kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini, bintang film Madu Murni ini akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan.

Berdasarkan pantauan, suami Irish Bella itu menjalani sidang tuntutan di ruang 6 PN Jakarta Selatan. Terlihat pula beberapa narapidana lain yang mengantre untuk menjalani persidangan dalam kasus berbeda.

Di dalam ruang sidang, kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy, sudah bersiap mendampingi sang klien menjalani persidangan hari ini. Menjelang sidang dimulai, aktor 30 tahun ini mengaku ingin fokus pada sidang kali ini.

"Terima kasih teman-teman media ya, tolong, saya lagi mau fokus untuk tuntutan," kata Ammar Zoni di PN Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

Ammar Zoni (MPI)

Sebelumnya, Ammar Zoni mengaku siap untuk mendengar tuntutan yang akan dibacakan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
