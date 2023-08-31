Ammar Zoni di Sidang Kasus Narkoba: Saya Ingin Fokus Jalani Tuntutan

JAKARTA - Ammar Zoni siang ini, Kamis (31/8/2023) kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini, bintang film Madu Murni ini akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan.
Berdasarkan pantauan, suami Irish Bella itu menjalani sidang tuntutan di ruang 6 PN Jakarta Selatan. Terlihat pula beberapa narapidana lain yang mengantre untuk menjalani persidangan dalam kasus berbeda.
Di dalam ruang sidang, kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy, sudah bersiap mendampingi sang klien menjalani persidangan hari ini. Menjelang sidang dimulai, aktor 30 tahun ini mengaku ingin fokus pada sidang kali ini.
"Terima kasih teman-teman media ya, tolong, saya lagi mau fokus untuk tuntutan," kata Ammar Zoni di PN Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).
Sebelumnya, Ammar Zoni mengaku siap untuk mendengar tuntutan yang akan dibacakan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).