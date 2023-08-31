Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Rahadian Bangga Adik Lulus Kuliah di Amerika, Bebaskan Pilihan Kariernya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:29 WIB
Reza Rahadian Bangga Adik Lulus Kuliah di Amerika, Bebaskan Pilihan Kariernya
Reza Rahadian bangga sang adik lulus kuliah di Amerika. (Foto: Instagram/@pratiwimaulessy)
A
A
A

JAKARTA - Adik Reza Rahadian, David Jonathan telah lulus kuliah dari HULT International Business School Boston, Amerika Serikat. Momen wisuda dihadiri oleh Reza Rahadian dan sang ibunda, Pratiwi Matulessy.

Sebagai seorang kakak, Reza Rahadian sangat  bersyukur karena sang adik berhasil merampungkan pendidikannya.

"Ya Alhamdulillah udah lulus, saya bersyukur sudah lulus dan mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bersyukur bisa mengantar sampai ke sana," ujar Reza Rahadian di kawasan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Aktor 36 tahun itu juga bangga dengan perjuangan sang adik yang mampu bertahan sebagai anak rantau. 

