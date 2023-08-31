Reza Rahadian Bangga Adik Lulus Kuliah di Amerika, Bebaskan Pilihan Kariernya

JAKARTA - Adik Reza Rahadian, David Jonathan telah lulus kuliah dari HULT International Business School Boston, Amerika Serikat. Momen wisuda dihadiri oleh Reza Rahadian dan sang ibunda, Pratiwi Matulessy.

Sebagai seorang kakak, Reza Rahadian sangat bersyukur karena sang adik berhasil merampungkan pendidikannya.

"Ya Alhamdulillah udah lulus, saya bersyukur sudah lulus dan mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bersyukur bisa mengantar sampai ke sana," ujar Reza Rahadian di kawasan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Aktor 36 tahun itu juga bangga dengan perjuangan sang adik yang mampu bertahan sebagai anak rantau.