HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verny Hasan Yakin Tak Mencemarkan Nama Baik, Denny Sumargo: Kau Pikir Saya Laporkan yang Mana?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:08 WIB
Verny Hasan Yakin Tak Mencemarkan Nama Baik, Denny Sumargo: Kau Pikir Saya Laporkan yang Mana?
Denny Sumargo Polisikan Verny Hasan (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo melaporkan Verny Hasan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Dalam konferensi persnya, pihak Verny Hasan terkesan bingung dengan laporan yang dilayangkan oleh Denny Sumargo pada kliennya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya dalam tulisan di akun Instagram Verny, ibu dua anak itu tak pernah menuliskan nama Denny Sumargo. Sehingga, pengacaranya pun mempertanyakan soal pencemaran nama baik yang dilayangkan Densu pada kliennya.

"Dalam postingan klien saya, Verny Hasan, tidak ditujukan kepada siapapun dan tak merendahkan pihak mana pun," kata Jeffry Simatupang dalam jumpa persnya bersama Verny Hasan, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Ketika memang ada laporan kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Verny bukan penghinaan atau pencemaran nama baik. (Verny) tidak pernah menyebutkan siapa pun," tambahnya.

Denny Sumargo

Dikutip dari akun YouTube Cumi Cumi, Denny Sumargo pun menanggapi isi konferensi pers yang dilakukan Verny bersama kuasa hukumnya. Ia bahkan tetap merasa jika laporannya tersebut diterima oleh pihak kepolisian.

Bahkan, ia juga sempat bertanya balik pada pihak Verny soal laporan pencemaran yang dilaporkannya pada 22 Agustus 2023 lalu.

"Gue sudah menikah, punya rumah tangga, ada postingan, postingannya ramai, digoreng sama netizen, mau siapa lagi yang tes DNA pertama kali dan dinyatakan negatif? Kan itu kan," ucap Densu.

"Ya sudah. Kalau dibilang secara Pasalnya tidak masuk, lah.. Kau pikir yang saya laporkan itu yang mana?," lanjutnya.

Halaman:
1 2
