Ammar Zoni Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Narkoba

JAKARTA -Muhammad Ammar Alruvi alias Ammar Zoni, menjalani sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2023).

Berdasarkan pantauan, suami Irish Bella itu tiba di PN Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekira pukul 13.00 WIB.

Ammar juga satu mobil dengan narapidana lain saat tiba di pengadilan. Kakak kandung Aditya Zoni tersebut tak banyak berkomentar saat ditanya awak media.

Sambil tertunduk lesu, Ammar Zoni mengaku siap menjalani sidang pembacaan tuntutan kasusnya hari ini.

"Insya Allah siap," kata Ammar Zoni singkat.

Ammar Zoni kemudian kawal petugas Kejari Jaksel menuju ruang tunggu khusus tahanan.

Sementara itu, belum terlihat pihak keluarga maupun kuasa hukum Ammar Zoni hadir untuk mendampingi sang aktor menjalani sidang.

Padahal, sebelumnya dua adik dan ayah Ammar Zoni sempat mendampinginya menjalani sidang di perdana yang digelar pekan lalu.

Sebagai informasi, Ammar Zoni didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki, menyimpan, hingga menguasai narkotika jenis sabu yang dibeli oleh sopirnya berinisial M dan rekannya, RH.