Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:48 WIB
Ammar Zoni Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Narkoba
Ammar Zoni tertunduk lesu di sidang tuntutan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -Muhammad Ammar Alruvi alias Ammar Zoni, menjalani sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2023).

Berdasarkan pantauan, suami Irish Bella itu tiba di PN Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekira pukul 13.00 WIB.

Ammar juga satu mobil dengan narapidana lain saat tiba di pengadilan. Kakak kandung Aditya Zoni tersebut tak banyak berkomentar saat ditanya awak media.

Ammar Zoni Tertunduk Lesu Jelang Sidang Tuntutan Kasus Narkoba Hari Ini

Sambil tertunduk lesu, Ammar Zoni mengaku siap menjalani sidang pembacaan tuntutan kasusnya hari ini.

"Insya Allah siap," kata Ammar Zoni singkat.

Ammar Zoni kemudian kawal petugas Kejari Jaksel menuju ruang tunggu khusus tahanan.

Sementara itu, belum terlihat pihak keluarga maupun kuasa hukum Ammar Zoni hadir untuk mendampingi sang aktor menjalani sidang.

Padahal, sebelumnya dua adik dan ayah Ammar Zoni sempat mendampinginya menjalani sidang di perdana yang digelar pekan lalu.

Sebagai informasi, Ammar Zoni didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki, menyimpan, hingga menguasai narkotika jenis sabu yang dibeli oleh sopirnya berinisial M dan rekannya, RH.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377/irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189359/ammar_zoni-190s_large.jpg
Dokter Kamelia Ngeluh Sulit Komunikasi dengan Ammar Zoni, Ditjenpas: Dia Bukan Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189176/ammar_zoni-CmVt_large.jpg
Ammar Zoni akan Bersidang di Jakarta Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188168/ammar_zoni-gbYA_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan Perlindungan Saksi, Bakal Ungkap Jaringan Besar Narkotika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement