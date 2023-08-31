Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Wika Salim Jarang Bawakan Lagu Sendiri saat Manggung

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:35 WIB
Alasan Wika Salim Jarang Bawakan Lagu Sendiri saat Manggung
Alasan Wika Salim tak bawakan lagu sendiri (Foto: IG Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim mendapat hujatan dari netizen yang menyebut dirinya artis tanpa prestasi. Hal ini disinyalir karena Wika Salim nyaris tak pernah membawakan lagu ciptaannya sendiri saat manggung.

Hujatan tersebut diterima penyanyi 31 tahun itu melalui media sosialnya. Wika pun tak kuat menahan sedih setelah membaca komentar pedas para netizen.

"Sebenarnya nggak ngerti ya itu kena mental atau gimana aku juga nggak tahu. Cuma kalau dibilang itu lagi memang baper ya itu lagi baper banget," kata Wika Salim saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Alasan Wika Salim Jarang Bawakan Lagu Sendiri saat Manggung

Wika Salim kemudian menjelaskan alasan jarang membawakan lagu sendiri saat manggung. Dia menyadari lagu ciptaannya tak sepopuler penyanyi lain.

Selain itu, dia juga harus menuruti permintaan klien untuk membawakan lagu-lagu yang lebih terkenal.

"Penyanyi itu idealismenya pasti mereka lebih bangga bawain lagu-lagunya sendiri itu udah pasti. Tapi kan ya balik lagi sekarang nggak bisa egois karena nggak semua penyanyi punya keberuntungan sama seperti penyanyi lain yang lagunya bisa viral dan booming," jelasnya.

"Kalau aku sekarang lebih 'yaudah mau gimana lagi? Toh gue juga tetap ngeluarin karya, gue juga tetep berkarya'. Gue nggak tahu lagu gue yang mana yang bakal nanti akan ada jodohnya, yang memang bisa dikenal masyarakat. Yang penting gue berusaha aja, mau nanti hasilnya gimana, ya bukan berarti gue nggak punya prestasi," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
