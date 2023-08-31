Ibunda Aldila Jelita Singgung Guna-Guna, Indy Barends Ogah Tanggapi

JAKARTA - Indy Barends sebagai sahabat dekat Indra Bekti, memilih tidak berkomentar, dengan sindiran guna-guna disampaikan Marjam Abdurahman selaku ibunya, Aldila Jelita. Diketahui, Marjam menyebut putrinya sudah terkena guna-guna supaya mau rujuk. Dia pun mengaku kalau ia tidak bisa mengenali Dhila sebagai anaknya lagi.

"Aku nggak mau tahu, hari gini ngapain mesti melihat dari hal-hal yang begitu. Kita hidup di dunia nyata, jadi yaudah, kita punya kehidupan, punya Sang Pencipta, jadi ikuti yang bener aja," kata Indy Barends saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Marjam sempat menyinggung soal adanya kesalahan Indra Bekti pada 2016 tak lagi bisa diampuni. Menanggapi masalah ini, Indy Barends secara tegas, tidak memberikan komentar terkait sindiran dari ibunya Dhila tersebut.

"Itu urusan Bekti dan mertuanya, bukan aku," ucap Indy Barends.

Terkait masalah utang Bekti senilai Rp2,4 miliar, Indy Barends mengaku tak masalah dengan sindiran mertua Bekti. Dia berpendapat, utang dimiliki Bekti sesuatu yang wajar bagi dirinya. Namun begitu, Indy Barends menekankan untuk tidak menjudge terlalu berlebihan soal masalah tengah dihadapi sahabatnya tersebut.

"Kalaupun memang iya, kenapa? Wajar-wajar aja kan? Emangnya dosa kalau punya utang? Menurut aku, utang-piutang dalam urusan rumah tangga sah-sah aja," terang dia.

