Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Bahagia Adzam Masih Mengingatnya, Meski Sudah Punya Sosok Papa Baru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:44 WIB
Sule Bahagia Adzam Masih Mengingatnya, Meski Sudah Punya Sosok Papa Baru
Sule bahagia Adzam masih mengenalinya sebagai ayah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher saat ini tengah memiliki pacar baru. Hubungan asmara antara dirinya dengan pria bernama Yogi Ilham pun sempat ramai menjadi perbincangan netizen.

Ramainya pembahasan soal hubungan asmara Nathalie dan Yogi, tentunya telah terdengar hingga ke telinga Sule. Bahkan, baru-baru ini ia sempat memberikan komentarnya terkait hubungan baru sang mantan istri.

Dalam sebuah video di TikTok, Sule terlihat sedang melakukan panggilan telepon dengan anak bungsunya, Adzam Adriansyah Sutisna. Kala itu, Sule pun mengaku bahagia lantaran Adzam masih mengenali dirinya sebagai ayahnya, meski sudah tak lagi tinggal bersama.

Ia pun semakin bersyukur lantaran putrinya masih tetap mengenalnya meski kini Adzam sudah mengenal sosok papa baru.

Sule dan Adzam

"Lagi kangen aja sama Adzam ini. Habis treatment telepon Adzam. Alhamdulillah si Adzam masih ingat lah, manggil ayahnya," ujar Sule di akun TikTok @mukbang_random.

"Walau katanya sekarang udah punya papa baru Adzam," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement