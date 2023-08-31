Sule Bahagia Adzam Masih Mengingatnya, Meski Sudah Punya Sosok Papa Baru

JAKARTA - Nathalie Holscher saat ini tengah memiliki pacar baru. Hubungan asmara antara dirinya dengan pria bernama Yogi Ilham pun sempat ramai menjadi perbincangan netizen.

Ramainya pembahasan soal hubungan asmara Nathalie dan Yogi, tentunya telah terdengar hingga ke telinga Sule. Bahkan, baru-baru ini ia sempat memberikan komentarnya terkait hubungan baru sang mantan istri.

Dalam sebuah video di TikTok, Sule terlihat sedang melakukan panggilan telepon dengan anak bungsunya, Adzam Adriansyah Sutisna. Kala itu, Sule pun mengaku bahagia lantaran Adzam masih mengenali dirinya sebagai ayahnya, meski sudah tak lagi tinggal bersama.

Ia pun semakin bersyukur lantaran putrinya masih tetap mengenalnya meski kini Adzam sudah mengenal sosok papa baru.

"Lagi kangen aja sama Adzam ini. Habis treatment telepon Adzam. Alhamdulillah si Adzam masih ingat lah, manggil ayahnya," ujar Sule di akun TikTok @mukbang_random.

"Walau katanya sekarang udah punya papa baru Adzam," lanjutnya.