Laporkan Dewi Perssik Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik, Saipul Jamil Bantah Settingan

JAKARTA - Penyanyi dangdut Saipul Jamil membantah bahwa laporannya terkait pencemaran nama baik, yang dilayangkannya pada Dewi Perssik hanyalah settingan. Pasalnya, ia sudah sempat menegur sang mantan istri melalui somasi.

Sayangnya, somasi yang dilayangkan Bang Ipul sama sekali itu tidak membuahkan hasil. Alhasil kekasih dari Neng Dessy ini memilih untuk membawa perkara itu kejalur hukum. Mengingat Dewi Perssik sempat membahas soal pedofil dan KDRT di media sosialnya.

BACA JUGA: Saipul Jamil Kecewa Dewi Perssik Tutup Komunikasi

"Insya Allah ini bukan sebuah settingan karena buat saya capek nyetting-nyetting. Jadi benar-benar kejadian alamiah, memang di luar dugaan saya sebagai manusia penuh dosa," ujar Saipul Jamil usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Rabu, 30 Agustus 2023.

"Saya setiap hari ingin berbuat baik dan ingin terus memperbaiki diri," sambung dia.

Melihat tindakan Dewi Perssik, Bang Ipul mengaku heran lantaran sebelumnya ia dan sang mantan memiliki hubungan yang cukup baik. Namun akibat munculnya masalah ini, ia pun tak mau tinggal diam dan pada akhirnya memutuskan untuk membawa perkara itu kejalur hukum.

"Saya herankan, saya selalu baik sama mantan, sama siapapun baik. Tapi dari pihak sana dulu yang memulai, sama yang nggak kenal aja baik, apalagi sama yang udah kenal," ucap Saipul Jamil.

"Bahkan sebelum saya lapor ke polisi, saya udah bilang sempat menawarkan juga, 'takedown nggak tuh gambar!' Tapi ternyata dia malah menantang, dibilang 'nggak takut!' masih ada itu percakapannya," terang dia.