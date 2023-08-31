Saipul Jamil Kecewa Dewi Perssik Tutup Komunikasi

JAKARTA - Saipul Jamil mengaku kecewa dengan mantan istrinya Dewi Perssik. Dewi Perssik memutuskan untuk menutup komunikasi dengan dirinya. Diketahui, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Perssik atas kasus pencemaran nama baik.

Saipul Jamil melayangkan somasi bertujuan adanya iktikad baik dari Dewi Perssik. Sayangnya, tidak ada komunikasi membuatnya membawa perkara ini ke jalur hukum.

"Bahkan Tik Tok saya di blokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, saya sempat nasihat di Instagram dan akhirnya di blokir semuanya," ujar Saiful Jamil usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Rabu 30 Agustus 2023.

"Nggak ada komunikasi dan saya pikir komunikasi itu pada waktu kami minta somasi. Kami minta baik-baik, klarifikasi tidak ada jawaban dari mereka,"sambung dia.

Sementara itu, Radja Simanjuntak selaku kuasa hukum menerangkan, pihaknya melayangkan dua kali somasi, pasca live di akun instagram. Sebelum kliennya memutuskan, untuk membawa perkara itu ke jalur hukum.

"Somasi pertama kami buat tanggal 29 Juli dan penerimanya sudah ada atas nama Rosmini. Kedua kami layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023 dan penerima A Umar,"ucap Radja Simanjuntak.

"Kami lakukan ini untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi klien kami," tambahnya.

Dengan menghadirkan sejumlah bukti sekaligus kliennya telah diperiksa, Radja berharap agar laporan kliennya berjalan lancar. Sekaligus menyerahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami selalu memohon agar penegak hukum bisa berjalan dengan baik, saya yakin seyakin-yakinnya proses ini berjalan dengan baik. Dan kami serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya," tutur Radja Simanjuntak.