HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Jennifer Coppen Kena Serangan Panik saat Melahirkan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |07:46 WIB
Cerita Jennifer Coppen Kena Serangan Panik saat Melahirkan
Jennifer Coppen kena serangan panik saat melahirkan (Foto: IG Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen dan Dali Wassink baru dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Kamari Sky Wassink. Setelah keadaan tubuhnya mulai membaik, Jennifer Coppen mulai membagikan cerita tentang proses persalinannya.

Dirinya mengaku menjalani masa kehamilan dan persalinan tidaklah mudah. Ketika hamil selama sembilan bulan, Jennifer merasakan takut yang berulang terhadap kehamilannya. Untuk itu, dirinya selalu berusaha bayi dalam kandungannya agar selalu sehat. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat.

Cerita Jennifer Coppen Kena Serangan Panik saat Melahirkan

“Pastinya, 9 bulan kita kandung, kita jaga, kita rawat tiap hari. Aku selalu takut buat ke toilet, takut keluar darah yang mengartikan aku keguguran atau bayi kenapa-kenapa. Aku merelakan semuanya demi kesehatan baby, makan sehat dan lain-lain,” tulis Jennifer dalam cerita Instagram pribadinya @jennifercoppenreal20, Rabu (30/8/2023).

Semua perasaan khawatir tersebut terbayar lunas kala putri kecilnya lahir di dunia.

“Semua terbayarkan pas baby keluar. Nangis tapi nggak keluar air mata karena aku juga lagi fokus untuk nggak panik di ruang operasi. Nangisnya pas udah kelar dijahit, tapi itu momen ga terlupakan sih denger bayi nangis pertama kalinya,” tulis Jennifer lagi.

“Ngeliat dia, cium dia bener-bener semua sakit, worry, hilang seketika walaupun bertaruh nyawa untuk melahirkannya," lanjutnya.

Namun, seperti yang telah disinggung dalam cerita di atas, Jennifer benar-benar merasakan panik yang luar biasa kala melakukan operasi caesar untuk melahirkan anak pertamanya. Dirinya mengaku sempat terkena serangan panik.

"Sempet, terus aku lihat tensi aku naik dan dokter coba tenangin. Aku inget teknik napas yang aku pelajari selama ini untuk nenangin aku. Jadi aku fokus aja sama bernapas dan terus berdoa supaya tenang dan nggak panik,” tulis Jennifer.

"Jujurly susah ya karena pas di op otak udah gak karuan mikir takut mati atau kenapa, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar banget," imbuhnya.

