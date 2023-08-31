Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Assassins Creed, Perebutan Apple of Eden

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:43 WIB
Sinopsis Film Assassins Creed, Perebutan Apple of Eden
Sinopsis Film Assassin's Creed (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film Assassin's Creed akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Assassin's Creed adalah film aksi fiksi tahun 2016 berdasarkan franchise video game dengan nama yang sama. Film ini disutradarai oleh Justin Kurzel, ditulis oleh Michael Lesslie, Adam Cooper dan Bill Collage. 

Film ini dibintangi oleh Michael Fassbender serta Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling dan Michael K. Williams. Film ini berlatar alam semesta yang sama dengan video gamenya tetapi menampilkan cerita orisinal yang memperluas mitologi serial tersebut.

Di Rotten Tomatoes, Assassin's Creed mendapat rating persetujuan 18% berdasarkan 225 ulasan, dan rating rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Assassins Creed, Perebutan Apple of Eden

Sinopsis Film Assassin's Creed

Plotnya berkisar pada Callum "Cal" Lynch (Fassbender), yang diculik oleh Abstergo karena warisannya. Nenek moyang Cal, Aguilar de Nerha, adalah anggota Assassin Brotherhood—sebuah organisasi fiksi yang terinspirasi oleh Order of Assassins di kehidupan nyata—aktif selama Inkuisisi Spanyol pada akhir abad ke-15, yang bersumpah untuk melindungi Apple of Eden, sebuah artefak yang diyakini berisi kunci kebebasan memilih umat manusia.

Cal harus menerima warisan Assassin-nya dan menghentikan Abstergo, Ordo Templar zaman modern, yang akan menggunakan Apple of Eden untuk memperbudak umat manusia.

Pada tahun 1492 Andalusia, selama Perang Granada, Aguilar de Nerha diterima di Assassin Brotherhood dan ditugaskan untuk melindungi Pangeran Ahmed de Granada dari Ordo Templar. Pada tahun 1986, remaja Callum "Cal" Lynch menemukan ibunya dibunuh oleh ayahnya, Joseph, seorang Assassin zaman modern. Orang-orang bersenjata yang dipimpin oleh Alan Rikkin, CEO Yayasan Abstergo Templar, datang untuk menangkap Joseph, yang membujuk putranya untuk melarikan diri.

Pada tahun 2016, Cal dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang mucikari, tetapi Abstergo memalsukan eksekusinya dan membawanya ke fasilitas penelitian mereka di Madrid. Dia diberitahu bahwa para Templar sedang mencari Apple of Eden, salah satu dari banyak artefak yang dibangun oleh peradaban yang telah lama hilang, untuk menghilangkan kekerasan dengan menggunakan kode Apple untuk mengendalikan keinginan bebas umat manusia. Sofia, putri Alan dan kepala ilmuwan, mengungkapkan bahwa Cal adalah keturunan Aguilar, orang terakhir yang dipastikan memiliki Apple. Dia menempatkan Cal di Animus, sebuah mesin yang memungkinkan dia untuk menghidupkan kembali (dan para ilmuwan untuk mengamati) kenangan genetik Aguilar, sehingga Abstergo dapat mengetahui keberadaan Apple.

Sinopsis Film Terminator Salvation, Awal Mula Konflik Skynet vs Manusia 

Pada tahun 1492, Aguilar dan rekannya, María, dikerahkan untuk menyelamatkan Ahmed, yang telah diculik oleh Grand Master Templar Tomas de Torquemada, untuk memaksa ayah Ahmed, Sultan Muhammad XII, untuk menyerahkan Apple. Aguilar dan María mencegat para Templar, namun dikalahkan dan ditangkap oleh penegak Torquemada, Ojeda. Cal dengan cepat ditarik keluar dari Animus oleh Sofia.

Cal bertemu dengan keturunan Assassin lainnya yang ditawan di fasilitas tersebut, yang sebagian besar mencurigai motifnya, kecuali Lin, keturunan Assassin Shao Jun Tiongkok abad ke-16; dan Moussa, keturunan Assassin Baptiste Haiti abad ke-18. Cal mulai mengalami halusinasi, yang dijuluki "Efek Pendarahan", baik Aguilar maupun Joseph. Cal dan Sofia membangun hubungan baik selama sesi mereka; dia mengaku bahwa ibunya juga dibunuh oleh seorang Assassin, berbagi kebenciannya terhadap Persaudaraan.

