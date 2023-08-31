Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Petualangan Sherina 2 Segera Tayang, Riri Riza Yakin Ulang Kesuksesan seperti 23 Tahun Silam?

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:45 WIB
<i>Petualangan Sherina 2</i> Segera Tayang, Riri Riza Yakin Ulang Kesuksesan seperti 23 Tahun Silam?
Riri Riza bicara keyakinan film Petualangan Sherina 2 kembali sukses. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kisah persahabatan fenomenal Sherina dan Sadam akan kembali disuguhkan lewat film Petualangan Sherina 2. Setelah film pertamanya dirilis 23 tahun silam, Sherina Munaf dan Derby Romero akan kembali menjadi pemeran utama.

Menyambut penayangan filmnya pada 28 September 2023, sutradara Riri Riza optimis bahwa karya yang disuguhkannya akan menuai hasil yang maksimal dari segi kualitas.

Ia tak ingin terlalu sesumbar mengenai jumlah penonton dan menilai apakah nantinya film ini akan mendulang kesuksesan yang sama seperti versi tahun 2000 dari segi jumlah penonton yang angkanya fantastis. 

"Tidak boleh terlalu yakin, saya sudah bikin film 25 tahun tidak pernah yakin betul tapi seperti biasanya, kalau yakin filmnya bagus, iya yakin,"ujae Riri Riza saat dijumpai di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Riri Riza menyebut sejak dirinya berkiprah di dunia seni peran selama 25 tahun, ia tak pernah 100 persen yakin bahwa filmnya akan laku keras dengan jumlah penonton yang banyak. Keyakinan kuat hanyalah pada hasil film yang berkualitas.

Telusuri berita celebrity lainnya
