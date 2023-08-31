Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jisoo BLACKPINK Main Drama Lagi, Jadi Bintang Utama Influenza

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:04 WIB
Jisoo BLACKPINK Main Drama Lagi, Jadi Bintang Utama Influenza
Jisoo Blackpink main drama lagi (foto: IG Jisoo)
JAKARTA - Jisoo BLACKPINK kembali terlibat dalam seni peran. Kini, Jisoo kembali dipercaya menjadi pemeran utama wanita dalam drama korea bertajuk Influenza.

Dilansir dari Koreaboo, menurut laporan eksklusif dari YTN, Jisoo akan menjadi pemeran utama wanita dalam drama korea bergenre thriller zombie itu bersama Park Jung Min.

Jisoo BLACKPINK Main Drama Lagi, Jadi Bintang Utama Influenza

Influenza merupakan serial terbaru dari Coupang Play yang akan disutradarai oleh Yoon Seong Hyun. Sementara itu Han Ji Won yang dikenal lewat film Parasite berperan sebagai penulis naskahnya bersama Ji Ho Jin. Cerita drama ini didasarkan pada novel karya Han Sang Woon.

Serial ini berkisah tentang pasangan yang baru saja putus tapi bersama-sama berusaha untuk menjaga diri dari gerombolan zombie.

Jisoo akan berperan sebagai Young Joo, gadis dalam hubungan tersebut. Dia baru mengenal masyarakat, sebagian besar terlindung, dan berjuang setelah putus dengan Jae Yoon (Park Jung Min), yang tidak memahami perasaannya.

