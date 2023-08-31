Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis, Pemain dan Jadwal Tayang One Piece Live Action

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:08 WIB
Sinopsis, Pemain dan Jadwal Tayang One Piece Live Action
Sinopsis, pemain dan jadwal tayang One Piece Live Action (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - One Piece live action digarap Netflix. Serial ini digarap oleh Matt Owens dan Steven Maeda. Serial ini merupakan adaptasi aksi langsung dari serial manga Jepang tahun 1997 dengan nama yang sama oleh Eiichiro Oda. Manga ini diproduksi oleh Kaji Productions, Tomorrow Studios dan Shueisha.

 BACA JUGA:

Sinopsis One Piece Live Action

One Piece Live Action ini mengikuti petualangan Bajak Laut Topi Jerami, Monkey D Luffy dkk. Mereka menjelajahi lautan berbahaya, daratan, dan sekitarnya untuk mencari One Piece, harta karun dongeng yang akan menjadikan kapten mereka, Monkey D. Luffy, "Raja Bajak Laut" . Tapi Angkatan Laut sedang mengejar kapal mereka dan mereka bukan satu-satunya kru yang mencari One Piece.

Sinopsis, Pemain dan Jadwal Tayang One Piece Live Action

Berbekal keterampilan dan persahabatan yang tak terpatahkan, Topi Jerami siap untuk melakukan perjalanan dan bahkan lebih siap lagi untuk memperjuangkan impian mereka bersama.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/206/2897662/kenapa-one-piece-1079-tak-tayang-cek-jadwal-rilis-terbarunya-di-sini-Lujduk6VSf.jpg
Kenapa One Piece 1079 Tak Tayang? Cek Jadwal Rilis Terbarunya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891708/diperkosa-saat-remaja-mackenyu-arata-dirumorkan-punya-anak-di-luar-nikah-5uMTGuAB2r.jpg
Diperkosa saat Remaja, Mackenyu Arata Dirumorkan Punya Anak di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2885294/selain-zoro-one-piece-5-karakter-anime-ini-pernah-diperankan-mackenyu-arata-55j1N0wlco.JPG
Selain Zoro One Piece, 5 Karakter Anime Ini Pernah Diperankan Mackenyu Arata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2884781/sinopsis-one-piece-episode-1076-pertarungan-sengit-dan-kilas-balik-masa-lalu-kaido-kISABEKUsp.jpg
Sinopsis One Piece Episode 1076: Pertarungan Sengit dan Kilas Balik Masa Lalu Kaido
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/33/2883698/10-karakter-one-piece-yang-ternyata-terinspirasi-dari-tokoh-dunia-nyata-pyk2XhLupK.jpg
10 Karakter One Piece yang Ternyata Terinspirasi dari Tokoh Dunia Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/33/2882852/one-piece-chapter-1092-pertarungan-luffy-vs-kizaru-hingga-kemunculan-robot-kuno-9xLYJguST5.jpg
One Piece Chapter 1092, Pertarungan Luffy vs Kizaru hingga Kemunculan Robot Kuno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement