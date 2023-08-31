Sinopsis, Pemain dan Jadwal Tayang One Piece Live Action

JAKARTA - One Piece live action digarap Netflix. Serial ini digarap oleh Matt Owens dan Steven Maeda. Serial ini merupakan adaptasi aksi langsung dari serial manga Jepang tahun 1997 dengan nama yang sama oleh Eiichiro Oda. Manga ini diproduksi oleh Kaji Productions, Tomorrow Studios dan Shueisha.

BACA JUGA:

Sinopsis One Piece Live Action

One Piece Live Action ini mengikuti petualangan Bajak Laut Topi Jerami, Monkey D Luffy dkk. Mereka menjelajahi lautan berbahaya, daratan, dan sekitarnya untuk mencari One Piece, harta karun dongeng yang akan menjadikan kapten mereka, Monkey D. Luffy, "Raja Bajak Laut" . Tapi Angkatan Laut sedang mengejar kapal mereka dan mereka bukan satu-satunya kru yang mencari One Piece.

Berbekal keterampilan dan persahabatan yang tak terpatahkan, Topi Jerami siap untuk melakukan perjalanan dan bahkan lebih siap lagi untuk memperjuangkan impian mereka bersama.

BACA JUGA: