The Journey of Christine Hakim : Persembahan Reza Rahadian untuk Sang Idola

JAKARTA - Reza Rahadian menggagas program The Journey of Christine Hakim. Acara ini dipersembahkannya untuk sang idola, Christine Hakim dimana bertepatan dengan 50 tahun maestro film itu berkiprah di dunia seni peran.

Terhitung 50 tahun sudah aktris gaek ini menyelami industri perfilman Indonesia sejak debutnya lewat film Cinta Pertama karya Teguh Karya pada tahun 1973. Bahkan film itu langsung mengantarkannya meraih Piala Citra FFI perdananya.

Reza Rahadian mengungkap ide untuk mempersembahkan program ini lantaran kekagumannya kepada Christine Hakim. Hubungan keduanya pun begitu dekat layaknya ibu dan anak.

Terlebih Reza Rahadian juga melihat perjalanan karier Christine Hakim yang terus membersamai perkembangan industri perfilman tanah air dari masa ke masa. Kontribusi dan dedikasinya patut diapresiasi setinggi-tingginya.

"Sebenarnya gagasan ini muncul atas bagaimana saya sendiri sebagai anak, sebagai orang yang mengagumi ibu Christine Hakim lengkap dengan perjalanan karirnya,"ujar Reza Rahadian dalam acara konferensi pers The Journey of Christine Hakim di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

Tentu program yang dipersembahkan pun akan berlangsung cukup lama sekitar satu tahun lantaran Reza Rahadian beserta timnya ingin mempersembahkan sederet program yang tentunya sarat akan edukasi terkait dunia perfilman. Kegiatan ini pun menjadi momentum kilas balik perjalanan karier idolanya itu.

"Ada beberapa program kegiatan yang akan kami selenggarakan selama satu tahun ke depan," pungkasnya.

BACA JUGA: