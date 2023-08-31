Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

The Journey of Christine Hakim : Persembahan Reza Rahadian untuk Sang Idola

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:01 WIB
The Journey of Christine Hakim : Persembahan Reza Rahadian untuk Sang Idola
Reza Rahadian helat acara The Journey of Christine Hakim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Reza Rahadian menggagas program The Journey of Christine Hakim. Acara ini dipersembahkannya untuk sang idola, Christine Hakim dimana bertepatan dengan 50 tahun maestro film itu berkiprah di dunia seni peran.

Terhitung 50 tahun sudah aktris gaek ini menyelami industri perfilman Indonesia sejak debutnya lewat film Cinta Pertama karya Teguh Karya pada tahun 1973. Bahkan film itu langsung mengantarkannya meraih Piala Citra FFI perdananya.

Reza Rahadian mengungkap ide untuk mempersembahkan program ini lantaran kekagumannya kepada Christine Hakim. Hubungan keduanya pun begitu dekat layaknya ibu dan anak.

 The Journey of Christine Hakim : Persembahan Reza Rahadian untuk Sang Idola

Terlebih Reza Rahadian juga melihat perjalanan karier Christine Hakim yang terus membersamai perkembangan industri perfilman tanah air dari masa ke masa. Kontribusi dan dedikasinya patut diapresiasi setinggi-tingginya.

"Sebenarnya gagasan ini muncul atas bagaimana saya sendiri sebagai anak, sebagai orang yang mengagumi ibu Christine Hakim lengkap dengan perjalanan karirnya,"ujar Reza Rahadian dalam acara konferensi pers The Journey of Christine Hakim di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

Tentu program yang dipersembahkan pun akan berlangsung cukup lama sekitar satu tahun lantaran Reza Rahadian beserta timnya ingin mempersembahkan sederet program yang tentunya sarat akan edukasi terkait dunia perfilman. Kegiatan ini pun menjadi momentum kilas balik perjalanan karier idolanya itu.

"Ada beberapa program kegiatan yang akan kami selenggarakan selama satu tahun ke depan," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012102/reza-rahadian-ungkap-alasan-menjadi-mualaf-di-usia-19-tahun-hWmPk1bPaT.jpg
Reza Rahadian Ungkap Alasan Menjadi Mualaf di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/33/3001364/potret-reza-rahadian-jalani-ibadah-umrah-netizen-masya-allah-9PhnIwfLG3.jpg
Potret Reza Rahadian Jalani Ibadah Umrah, Netizen: Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/206/2991228/reza-rahadian-beri-tanggapan-terkait-pemilihan-aktor-film-berdasarkan-popularitas-di-media-sosial-SXktUxsg08.jpg
Reza Rahadian Beri Tanggapan Terkait Pemilihan Aktor Film Berdasarkan Popularitas di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/206/2989693/reza-rahadian-yakin-film-siksa-kubur-tak-akan-diprotes-meski-usung-genre-horor-religi-URRHt7TKQA.jpg
Reza Rahadian Yakin Film Siksa Kubur Tak Akan Diprotes Meski Usung Genre Horor Religi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/206/2989119/reza-rahadian-soal-film-horor-nyeleneh-agama-jangan-dieksploitasi-e73wJfOrN6.JPG
Reza Rahadian soal Film Horor Nyeleneh: Agama Jangan Dieksploitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/33/2982797/reza-rahadian-bagikan-tips-akting-usai-dapat-banyak-penghargaan-di-dunia-film-bc4q9WlVUD.jpg
Reza Rahadian Bagikan Tips Akting Usai Dapat Banyak Penghargaan di Dunia Film
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement