HOME CELEBRITY MUSIK

Tamima Ungkap Rasa Cinta kepada Orang Tua Lewat Lagu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |01:30 WIB
Tamima Ungkap Rasa Cinta kepada Orang Tua Lewat Lagu
Tamima hadirkan lagu cinta untuk orang tua (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Tamima Pramundito, atau yang akrab disapa Tamima menghadirkan lagu berjudul Tak Selamanya. Lagu ini dibuat oleh sang ayah, Ari Pramundito, lagu ini adalah tentang waktu bersama orangtua.

“Tidak selamanya kita bisa selalu bersama orangtua kita. Karena itu, di saat orangtua masih ada di sisi kita, bersyukurlah dan selalu sayangi mereka,” ungkap gadis manis kelahiran Jakarta, 13 September 2013.

Tamima Ungkap Rasa Cinta kepada Orang Tua Lewat Lagu

Nama keluarga Tamima sendiri mungkin tidak terdengar asing bagi para penikmat musik Indonesia. Ari Pramundito merupakan gitaris band Gruvi yang sempat tenar pada periode 2000-an dan juga sudah merilis dua album solo, yaitu Funk Me (2007) dan I’ll Do (2012).

Tidak heran bila kecintaan Ari pada musik mengalir ke dalam diri Tamima yang bahkan sudah menciptakan lagu pertamanya di usia tujuh tahun dengan judul “Just Dance” saat masih duduk di kelas 3 SD untuk tugas sekolah.

“Kalau lagu pertamaku dibuat secukupnya, hanya untuk memenuhi tugas sekolah. Sementara, single kedua ini memang dibuat lebih serius dengan kualitas yang lebih bagus supaya aku bisa punya karya dengan standar yang selalu bagus ke depannya nanti,” jelasnya.

Pertama kalinya masuk dapur rekaman ternyata cukup menantang bagi Tamima. “Tantangannya ada pada cara untuk menjiwai lagunya dan juga di teknik vokal. Untungnya, rekaman aku bisa selesai dalam waktu dua jam,” cerita penggemar Ariana Grande dan girlband Korea New Jeans ini.

Meski tidak mudah, tapi Tamima tetap senang karena diberi kesempatan merilis lagu ke pasar musik Indonesia untuk pertama kalinya. “Senang banget. Kalau selama ini cuma bisa dengar orang nyanyi di platform musik digital atau CD, sekarang aku juga bisa begitu dan masuk ke industri musik. Aku banyak mendapat dukungan, baik itu dari orangtua maupun sekolah. Sekolah sendiri memberi kelonggaran sehingga lebih mudah mengatur waktu untuk belajar dan menyanyi.”

