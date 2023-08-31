Debut Syahdu Rakhano di Single Ajarkanku Melepasnya

JAKARTA - Rakhano debut di belatinka musik Indonesia. Dalam debutnya, Rakhano menghadirkan single bertajuk Ajarkanku Melepasnya.

Pemilik nama lengkap Faqih Rakhanoto ini memaparkan lagu ini adalah tentang curahan hati seseorang kepada Tuhan. Sebuah ungkapan Syahdu dari Rakhano.

“Single perdanaku ini bercerita tentang hubungan yang memang sudah harus diakhiri, tapi salah satu pihak masih ingin bersama. Kondisi ini membuatnya mencurahkan hati kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan agar sanggup merelakan hubungan itu,” jelasnya.

Lagu pertama Rakhano ini diciptakan Desmon Latif dan Stefanus L J. Meski belum dilibatkan dalam penulisan Ajarkanku Melepasnya, tapi Rakhano tidak berhenti mengasah kemampuan bermusiknya, yaitu dengan berlatih menulis beberapa lagunya sendiri.

“Syukurlah, meski banyak tantangan saat rekaman, aku bisa melaluinya dengan sangat baik berkat bantuan dari tim yang sudah piawai di bidangnya. Ternyata, proses recording itu tidak semudah kelihatannya. Untuk Ajarkanku Melepasnya, ada tiga hal yang diubah saat aku rekaman: versi yang kunyanyikan nadanya jadi lebih tinggi, ada bagian yang jadi lebih cepat, dan lirik terakhir pun mengalami perubahan. Semua itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakter suaraku,” jelasnya.

Diberi kesempatan terjun ke dunia musik profesional adalah hal yang sangat Rakhano syukuri karena merupakan impiannya sejak dulu. “Jujur, ini impian aku dari kecil untuk bisa bermusik, apa lagi sampai masuk label besar ini. Aku berterimakasih kepada Sony Music karena sudah memberikan kesempatan ini. Aku senang dan tidak sabar untuk menunjukkan karya-karya dan diri aku kepada para pencinta musik Indonesia,” ungkapnya.

Meski begitu, ada satu hal yang harus ditaklukkan mahasiswa Telkom University ini agar karier musiknya bisa lebih berkembang. “Tantangan terbesar aku saat ini adalah bagaimana menghilangkan rasa takut saat naik panggung dan bernyanyi karena aku masih belum punya banyak pengalaman. Tapi, perlahan-lahan, aku berusaha mengatasi ketakutan itu sambil tentunya menggali banyak ilmu dari para penyanyi dan musisi profesional lainnya.”