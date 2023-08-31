Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Richard Marx Helat Konser di Indonesia, Catat Tanggalnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |00:01 WIB
Richard Marx Helat Konser di Indonesia, Catat Tanggalnya
Richard Marx konser di Jakarta (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi legendaris Richard Marx, akan menggelar konser The Songwriter Tour di Jakarta. Digagas oleh promoter Endless Live Entertainment bekerja sama dengan Go Live, konser akan berlangsung pada Kamis 5 Oktober 2023 di Kota Kasablanka Hall, DKI Jakarta

"Seperti tur artis besar lainnya yang memilih The Kasablanka Hall dengan alasan kenyamanan. Kita ingin fans enjoy the show, bukan konser yang desak-desakan dan keringetan," kata Hilmi selaku perwakilan Endless Live dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Richard Marx Helat Konser di Indonesia, Catat Tanggalnya

Seperti diketahui, Richard Marx telah menciptakan lagu-lagu yang mencuri hati jutaan orang di seluruh dunia. Penyanyi dengan lagu hits “Right Here Waiting” ini akan menghibur penggemar musik dengan kenangan melodi yang mendalam dan hits klasik lainnya yang tak terlupakan. Pada konser ini juga, para penggemar akan merasakan secara langsung keajaiban melodi dari Richard Marx.

Konser The Songwriter Tour sendiri sudah dimulai sejak awal 2023 lalu, dari London dan Chicago. Richard Marx akan melanjutkan rangkaian tour ini ke Bloomsburg, Taipei, Kaohsiung, Osaka, Tokyo, Jakarta, San Diego, Lincoln, dan Rancho Mirage.

"Di kategori Platinum dan Diamond kita punya seat plan yang duduk berupa numbered seating. Untuk kategori Gold berupa free seating, penonton boleh duduk di mana saja senyaman mereka," ujar Faqih selaku perwakilan dari Loket.com.

Pembelian tiket konser di Jakarta sudah tersedia secara online melalui Loket.com dan sudah dapat dibeli sejak 25 Agustus 2023. Tiket dibanderol yakni Platinum: Rp3.500.000, Diamond: Rp1.750.000, Gold: Rp1.250.000, dan Silver: Rp750.000.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement