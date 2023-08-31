Richard Marx Helat Konser di Indonesia, Catat Tanggalnya

JAKARTA - Penyanyi legendaris Richard Marx, akan menggelar konser The Songwriter Tour di Jakarta. Digagas oleh promoter Endless Live Entertainment bekerja sama dengan Go Live, konser akan berlangsung pada Kamis 5 Oktober 2023 di Kota Kasablanka Hall, DKI Jakarta

"Seperti tur artis besar lainnya yang memilih The Kasablanka Hall dengan alasan kenyamanan. Kita ingin fans enjoy the show, bukan konser yang desak-desakan dan keringetan," kata Hilmi selaku perwakilan Endless Live dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, Richard Marx telah menciptakan lagu-lagu yang mencuri hati jutaan orang di seluruh dunia. Penyanyi dengan lagu hits “Right Here Waiting” ini akan menghibur penggemar musik dengan kenangan melodi yang mendalam dan hits klasik lainnya yang tak terlupakan. Pada konser ini juga, para penggemar akan merasakan secara langsung keajaiban melodi dari Richard Marx.

Konser The Songwriter Tour sendiri sudah dimulai sejak awal 2023 lalu, dari London dan Chicago. Richard Marx akan melanjutkan rangkaian tour ini ke Bloomsburg, Taipei, Kaohsiung, Osaka, Tokyo, Jakarta, San Diego, Lincoln, dan Rancho Mirage.

"Di kategori Platinum dan Diamond kita punya seat plan yang duduk berupa numbered seating. Untuk kategori Gold berupa free seating, penonton boleh duduk di mana saja senyaman mereka," ujar Faqih selaku perwakilan dari Loket.com.

Pembelian tiket konser di Jakarta sudah tersedia secara online melalui Loket.com dan sudah dapat dibeli sejak 25 Agustus 2023. Tiket dibanderol yakni Platinum: Rp3.500.000, Diamond: Rp1.750.000, Gold: Rp1.250.000, dan Silver: Rp750.000.

