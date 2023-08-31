Drummer Indonesia yang Tolak Gabung Dewa 19

JAKARTA - Dewa 19 adalah grup band yang hingga kini masih eksis di kancah musik Tanah Air. Meski demikian, mereka sempat mengalami beberapa kali perombakan formasi.

Memiliki popularitas yang besar, tampaknya banyak yang berminat untuk menjadi salah satu anggota Dewa 19. Namun hal ini tidak berlaku untuk Bimo Sulaksono.

Bimo ternyata pernah dipinang Ahmad Dhani untuk mengisi posisi drummer setelah keluar dari Netral. Mulanya, ia ditawari untuk jadi drummer Ahmad Band.

"Pas bikin Ahmad Band, gue satu ide nih dengan Ahmad Dhani. Dia bilang, 'Bim, isi drumnya.' Setelah gue dengarkan, demen tuh sama lagu-lagunya. Cocok lah,” ujarnya dalam channel YouTube Wawan Juniarso Channel, pada Kamis (31/8/2023).

Setelah sepakat, Bimo latihan di studio Ahmad Dhani. Rupanya permainan drum Bimo menarik Ahmad Dhani hingga menawarkannya menjadi drummer Dewa 19.