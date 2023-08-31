Jirayut Ngerap dalam Lagu Terluka Cinta, Unduh Gratis di TREBEL!

JAKARTA - Jirayut resmi merilis single terbarunya, Terluka Cinta, pada 18 Agustus silam. Menariknya, presenter asal Thailand yang memiliki vokal serak tersebut memamerkan kemampuannya ngerap dalam lagu tersebut.

Meski bercerita tentang patah hati dalam liriknya, lagu tersebut mengajak para penggemarnya (JNATIONS) berjoget dengan musik elektronik yang up-beat. Hal itu diungkapkannya saat melakukan IG Live bersama TREBEL Indonesia.

Karena itu, dapatkan lagu Terluka Cinta dari Jirayut secara gratis dan legal dengan mengunduh aplikasi TREBEL melalui App Store/Play Store. Lewat aplikasi ini, kamu bisa mengunduh lagu secara GRATIS dan mendengarkannya offline kapanpun di manapun.

Lagu Terluka Cinta dan album lainnya dari Jirayut, kini tersedia di aplikasi TREBEL Music. Lagu-lagu tersebut bisa diunduh secara gratis dan didengarkan meski kamu tak terkoneksi dengan internet.