HOME CELEBRITY MUSIK

Pee Wee Gaskins dan Summerlane Jadi Tamu Spesial Konser Neck Deep di Jakarta-Surabaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:47 WIB
Pee Wee Gaskins dan Summerlane Jadi Tamu Spesial Konser Neck Deep di Jakarta-Surabaya
Pee Wee Gaskins. (Foto: Instagram/@pwgofficial)
A
A
A

JAKARTA - Promotor konser Neck Deep di Jakarta dan Surabaya, Otello Asia, mengumumkan tamu spesial yang akan menjadi pembuka penampilan Ben Barlow cs.

Meski bukan yang pertama kali, konser Neck Deep di Indonesia menjadi acara yang sangat di nanti sepanjang 2023 ini.

Pasalnya, konser bertajuk Neck Deep Live in Australia and Asia 2023 yang akan digelar di Grand City, Surabaya, pada 15 September 2023 dan Mahaka Square, Jakarta, pada 16 September 2023, mendatang ini bakal menghadirkan penampilan dua grup band ternama Tanah Air.

Hal ini disampaikan oleh Sysan Ibrahim selaku CEO Otello Asia. Sysan menyebut, dua grup band yang menjadi tamu spesial di konser Neck Deep adalah Pee Wee Gaskins dan Summerlane.

"Kami ingin konser Neck Deep yang pelaksanaannya tinggal beberapa pekan lagi ini, menjadi momen konser yang tak terlupakan bagi para penggemar Neck Deep di Indonesia," kata Sysan Ibrahim dalam siaran pers yang diterima awak media, Kamis (31/8/2023).

"Kehadiran Pee Wee Gaskins dan Summerlane, pastinya akan dapat semakin menambah keseruan dan memeriahkan gelaran ini nantinya," sambungnya.

