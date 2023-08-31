SEVENTEEN dan NKOTB Rilis Proyek Duet Awal September 2023

SEOUL - SEVENTEEN akan berkolaborasi dengan boyband asal Amerika Serikat, New Kids On The Block (NKOTB). Kabar tersebut diumumkan Pledis Entertainment selaku agensi yang menaungi boy group tersebut lewat Twitter, pada 31 Agustus 2023.

Unggahan tersebut merupakan repost dari klip 7 detik yang dirilis NKOTB melalui Twitter. Bersama klip tersebut, boyband yang populer sepanjang tahun ‘80 hingga ‘90-an itu mengumumkan, karya kolaborasi itu akan dirilis pada 1 September 2023.

“CARAT (fandom resmi SEVENTEEN), kolaborasi dengan @NKOTB segera dirilis,” cuit Pledis Entertainment melalui akun Twitter @pledis_17 seperti dikutip Okezone, pada Kamis (31/8/2023).

Proyek kolaborasi dua grup beda generasi dan genre itu disambut hangat oleh para fans. “Enggak sabar!!! Excited excited,” kata akun @svtbillboard. Akun @PeachisGrey menambahkan, “Agak mau nangis ya. 1 September!! Kajja!! SEVENTEEN dan NKOTB.”

Sekadar informasi, New Kids on the Block (NKOTB) merupakan boy band asal Boston, Amerika Serikat, yang populer pada pertengahan ‘80-an. Grup ini beranggotakan Donnie Wahlberg, Jordan Knight, Jonathan Knight, Danny Wood, dan Joey McIntyre.