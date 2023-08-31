Meriah 4 Bintang K-Pop Bakal Gemparkan LMAC Music Forall Fest 2023

JAKARTA - LMAC Music Forall Fest 2023 bakal berlangsung meriah. Berlangsung di Lido Music & Art Center, Bogor, berikut fakta menarik dari konser LMAC Music Forall Fest 2023 8 - 9 September 2023.

Konser LMAC Music Forall Fest 2023 menghadirkan bintang top K-Pop. Taeyang sunbaenim,bakal tampil. Diketahui, Taeyang baru saja merilis EP album terbarunya Down To Earth yang salah satu lagunya ‘shoong!’ berkolaborasi dengan member Blackpink.

Setelah Taeyang, pelantun lagu NoNoNo dan Mr.Chu yang juga hadir. Apink siap memuaskan fans dengan suara merdu mereka di LMAC Music Forall Fest.

Buat kalian yang New K-popers, LMAC Music Forall Fest juga akan bawa Secret Number yang memulai debutnya pada tahun 2020 sebagai perwakilan K-pop Star dari generasi keempat!.

LMAC Music Forall Fest juga menampilkan The Rose band internasional dari Korea untuk nemenin kalian semua teriak-teriak dengan lagu dan iringan instrumen musik yang dimainkan oleh para membernya sendiri loh!.

Selain bintang K-Pop, event ini turut pula disajikan juga penampilan dari artis-artis kebanggaan tanah air kita! Ada band legendaris GIGI, Maliq & D’Essentials, dan Fourtwnty yang akan ajak kalian sing along bareng. Engga cuman band legendaris, ada Mahalini dan Rizky Febian juga yang akan menambah kelengkapan penampilan buat kalian kawula muda.

Festival ini juga menghadirkan DJ. LMAC Music Forall Fest akan bawa penonton berdendang sambil diiringi penampilan dari Weird Genius dan DJ Dipha Barus.

Seperti diketahui, LMAC Music Forall Fest di Lido Music & Art Center ini merupakan venue konser outdoor pertama di Indonesia dengan konsep kelas internasional yang dapat menampung 50 ribu penonton.

Lokasi Lido Music & Art Center berada di Bogor, 1 jam dari Jakarta. lokasi yang strategis memberikan kalian pengalaman konser dengan pemandangan dikelilingi pegunungan dan panorama indah. Jadi, LMAC Music Forall Fest tidak hanya bawa penampilan spesial dari para artisnya. Tetapi juga akan ajak kalian mendapat pengalaman konser internasional loh!.

Buat LMACers yang udah nggak sabar untuk nonton konser ini, tiket LMAC Music Forall Fest bisa dibeli hanya di lmacmusicforallfest.com. Tiket LMAC Music Forall Fest ini memiliki 4 kategori yang bisa kalian pilih, untuk harga dan detail layout tiket dapat dilihat melalui Instagram @lmacindonesia ya LMACers.

BACA JUGA: