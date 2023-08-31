Secret Number Gelar Fansign Pertama Kali di Indonesia Secara Gratis, Begini Caranya

JAKARTA - Secret Number menyampaikan kabar bahagia untuk para fansnya yang berada di Indonesia. Pasalnya, Secret Number akan adakan fansign pertama kali di Indonesia secara gratis.

Biasanya, seorang penggemar yang ingin ikut fansign harus berlomba membeli album sang idol sebanyak-banyaknya. Kadang nominalnya ada yang menyentuh puluhan juta bahkan lebih.

Fansign offline Secret Number secara gratis ini sangat menguntungkan fans agar bisa bertemu lebih dekat dengan sang idola tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Mengutip dari Instagram @Korea_360, Fansign Secret Number akan digelar di Main Atrium Korea 360 Lotte Shopping Avenue pada 17 September 2023.

“NO MORE SECRET BETWEEN KOREA 360 AND CHINGUDEUL! YES! SECRET NUMBER WILL BE COMING TO KOREA 360!” tulis akun Instagram @korea_360 dalam keterangan fotonya.

“Jadi untuk Chingudeul yang dari kemarin udah gak sabar banget nungguin official announcementnya, tenaaang! Kita kasih kepastian yang lebih pasti dari, doi kalian...#eh... pokoknya SECRET NUMBER akan datang ke Jakarta for real! Jadi kalian bisa ketemu langsung no embel-embel onlen,” imbuhnya lagi.

Walaupun gratis, tentunya tidak semua penggemar bisa turut mengikuti acara fansign ini. Tentu ada beberapa cara yang harus dilalui agar bisa mendapat tiket fansign secara gratis. Namun kamu tidak usah khawatir karena caranya cukup mudah dilakukan.

Pertama-tama follow Instagram @korea_360 dan TikTok @korea360_official. Kemudian kunjungi Atrium Korea 360 untuk membuat konten Instagram dan TikTok. Gunakan properti 'ON THE K: 0' di spot KOREA 360 favoritmu. Properti bisa dipinjam di TOUR Zone, COLLECT Town.

Selanjutnya, upload konten terbaikmu ke Instagram feed, lalu tag @korea_360 dan gunakan hashtag #KOREA360 #ONTHEKFanSign. Jangan lupa untuk menyertakan caption menarik tentang alasan kamu ingin nonton 'ON THE K: 0'.

BACA JUGA: