Marsha Zulkarnain akan Sapa Para Zoners di Weekend Takeover by Okezone Radio

JAKARTA - Okezone Radio menghadirkan sebuah program siaran spesial di akhir pekan. Bernama Weekend Takeover, program siaran ini akan menghadirkan musisi Tanah Air sebagai penyiar selama 1 jam penuh mulai dari pukul 20.00 - 21.00 WIB.

Dalam program Weekend Takeover kali ini, akan ada Marsha Zulkarnain yang akan menjadi penyiar tamu dan menyapa para Zoners di rumah pada Sabtu, 2 September 2023 besok. Marsha sendiri sebelumnya sempat vakum bernyanyi selama 2 tahun, karena harus fokus kuliah di Inggris.

Setelah memutuskan comeback di tahun ini, Marsha pun mencoba hal baru dan memilih untuk terjun ke dunia akting. Kemampuannya dalam berakting bahkan bisa disaksikan langsung dalam web series berjudul "Mozachiko" yang dirilis bulan Juni tahun ini.

Selain itu, Marsha juga merilis EP bertajuk "Tak Apa Sayang" yang berisikan 6 lagu. Single "Tak Apa Sayang" yang jadi judul EP terbarunya, menceritakan tentang penerimaan seseorang ketika putus dari hubungan pacaran.

Menariknya, Marsha kini mencoba untuk menjadi penyiar dalam program Weekend Takeover dari Okezone Radio Jakarta.

Penasaran bagaimana aksi Marsha menjadi penyiar di program spesial Okezone Radio Jakarta? Yuk jangan lupa dengerin terus Weekend Takeover setiap Sabtu, karena akan ada terus musisi-musisi pilihan yang akan siaran selama 1 jam.