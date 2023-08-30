Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Okezone Radio Bagi-bagi Tiket Konser LMAC Setiap Hari!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:06 WIB
Okezone Radio Bagi-bagi Tiket Konser LMAC Setiap Hari!
Okezone Radio bagi-bagi tiket LMAC (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Awal bulan September mendatang akan ada festival musik yang tak hanya menghadirkan musisi hits Tanah Air saja. Ya, akan ada musisi internasional, khususnya K-Pop yang akan tampil di LMAC Music For All Fest.

Festival musik ini diselenggarakan selama 2 hari, pada tanggal 8-9 September 2023, di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat.

Dalam festival ini, akan ada musisi asal Korea Selatan mulai dari Taeyang, Secret Number, Apink hingga The Rose. Kehadiran mereka tentu membuat masyarakat, terutama penggemar K-Pop ingin menontonnya.

Siapa yang nggak mau nonton LMAC Music For All Fest secara gratis?

Tenang aja! Okezone Radio akan memberikan tiket gratis sepanjang minggu ini lewat Gimme More Zone.

LMAC

Gimme More Zone sendiri merupakan giveaway program di Okezone Radio. Setiap hari sepanjang tahun, Okezone Radio NONSTOP memberikan hadiah kepada Zoners.

Kali ini, Okezone Radio akan melakukan Gimme More Zone dengan hadiah tiket konser LMAC Music For All Fest 2 day pass, setiap harinya.

Caranya juga mudah! Zoners cukup menebak judul lagu dari musisi yang jadi line up LMAC Music For All Fest, dari potongan lagu yang di-posting setiap harinya di Instagram @884globalradio.

Zoners bisa menjawab via question box di Instastory masih dengan nama @884globalradio.

Sebelum ikutan kuisnya, jangan lupa untuk mem-follow Instagram @884GlobalRadio dan @897okezoneradio. Setiap harinya akan ada 1 orang beruntung yang akan dihubungi oleh Okezone Radio untuk memenangkan 2 day pass tiket konser LMAC Music For All Fest.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
