Saksikan Malam Grand Final Penentuan Pemenang Kontes Swara Bintang, Malam Ini di MNCTV!

JAKARTA - Kontes Swara Bintang telah sampai di malam Grand Final. Setelah perjalanan panjang, akhirnya perebutan juara Kontes Swara Bintang akan ditentukan malam ini, Rabu (30/8/2023).

Dari ribuan peserta yang mengikuti audisi, hanya ada tersisa Farisky asal Surabaya dan Ongky asal Malang. Keduanya diketahui akan berjuang untuk memperebutkan juara pertama dari kontes yang tayang di MNCTV ini.

BACA JUGA: Ongky dan Farisky Melaju ke Babak Grand Final Kontes Swara Bintang 2023

Kedua finalis ini nantinya akan berkolaborasi dengan para bintang tamu yang akan perform di Grand Final Kontes Swara Bintang. Mereka adalah D'Bagindas, Pasheman'90, Ikke Nurjanah, grup dance Toxic Girl, dan Ine Sinthya.

Sementara itu, para grand finalis juga akan berkolaborasi dan berduet dengan juri Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, dan Marion Jola.

Siapakah yang akan membawa pulang gelar juara dari Kontes Swara Bintang? Saksikan grand Final Kontes Swara Bintang,nanti malam 30 Agustus 2023 Hanya di MNCTV.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!