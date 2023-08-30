Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Malam Grand Final Penentuan Pemenang Kontes Swara Bintang, Malam Ini di MNCTV!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:35 WIB
Saksikan Malam Grand Final Penentuan Pemenang Kontes Swara Bintang, Malam Ini di MNCTV!
Penentuan juara Kontes Swara Bintang (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Swara Bintang telah sampai di malam Grand Final. Setelah perjalanan panjang, akhirnya perebutan juara Kontes Swara Bintang akan ditentukan malam ini, Rabu (30/8/2023).

Dari ribuan peserta yang mengikuti audisi, hanya ada tersisa Farisky asal Surabaya dan Ongky asal Malang. Keduanya diketahui akan berjuang untuk memperebutkan juara pertama dari kontes yang tayang di MNCTV ini.

Kedua finalis ini nantinya akan berkolaborasi dengan para bintang tamu yang akan perform di Grand Final Kontes Swara Bintang. Mereka adalah D'Bagindas, Pasheman'90, Ikke Nurjanah, grup dance Toxic Girl, dan Ine Sinthya.

Sementara itu, para grand finalis juga akan berkolaborasi dan berduet dengan juri Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, dan Marion Jola.

Kontes Swara Bintang

Siapakah yang akan membawa pulang gelar juara dari Kontes Swara Bintang? Saksikan grand Final Kontes Swara Bintang,nanti malam 30 Agustus 2023 Hanya di MNCTV.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com. 

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement