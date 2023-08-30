Kolaborasi di Bisnis Fashion, Mikha Tambayong Sampaikan Misi Penting untuk Perempuan

JAKARTA - Mikha Tambayong merupakan salah satu artis yang sudah berkarier di industri hiburan sejak belia. Selain berbakat, sosoknya dinilai sebagai perempuan inspiratif.

Istri Deva Mahenra ini pun digaet oleh This Is April untuk berkolaborasi dengan tema campaign INTERLUDE. Harapannya, campaign ini ini menjadi pengingat untuk kaum perempuan.

Mengajak untuk beristirahat sejenak di tengah perlombaan kehidupan yang diciptakan oleh masyarakat guna mempersiapkan diri untuk hal yang lebih besar ke depannya.

"Excited banget akhirnya kolaborasi aku dengan This is April bisa launching, koleksinya super love dan juga campaign kali ini relate banget buat aku personally dan berharap juga bisa menjadi reminder buat semua perempuan Indonesia untuk bernapas supaya bisa melangkah lebih jauh," kata Mikha.

Maria Anggraini, Founder This Is April, menjelaskan alasannya menggandeng Mikha Tambayong dalam kolaborasi ini. Keberadaan sang artis diharapkan mampu menyampaikan pesan yang terkandung dalam produk fesyen merekam