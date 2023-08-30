Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kolaborasi di Bisnis Fashion, Mikha Tambayong Sampaikan Misi Penting untuk Perempuan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:57 WIB
Kolaborasi di Bisnis Fashion, Mikha Tambayong Sampaikan Misi Penting untuk Perempuan
Mikha Tambayong digaet kolaborasi bisnis fashion. (Foto: Dok. This is April)
A
A
A

JAKARTA - Mikha Tambayong merupakan salah satu artis yang sudah berkarier di industri hiburan sejak belia. Selain berbakat, sosoknya dinilai sebagai perempuan inspiratif.

Istri Deva Mahenra ini pun digaet oleh This Is April untuk berkolaborasi dengan tema campaign INTERLUDE. Harapannya, campaign ini ini menjadi pengingat untuk kaum perempuan.

Mengajak untuk beristirahat sejenak di tengah perlombaan kehidupan yang diciptakan oleh masyarakat guna mempersiapkan diri untuk hal yang lebih besar ke depannya.

"Excited banget akhirnya kolaborasi aku dengan This is April bisa launching, koleksinya super love dan juga campaign kali ini relate banget buat aku personally dan berharap juga bisa menjadi reminder buat semua perempuan Indonesia untuk bernapas supaya bisa melangkah lebih jauh," kata Mikha.

Maria Anggraini, Founder This Is April, menjelaskan alasannya menggandeng Mikha Tambayong dalam kolaborasi ini. Keberadaan sang artis diharapkan mampu menyampaikan pesan yang terkandung dalam produk fesyen merekam

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/206/3073254/mikha_tambayong-XVTh_large.jpeg
Mikha Tambayong Mulai Syuting Perdana Film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997900/momen-hangat-ayah-mikha-tambayong-rayakan-idul-fitri-meski-beda-agama-dengan-menantu-gWvMZNzzXg.jpg
Momen Hangat Ayah Mikha Tambayong Rayakan Idul Fitri Meski Beda Agama dengan Menantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997914/ucapan-manis-mikha-tambayong-untuk-deva-mahenra-yang-berulang-tahun-ke-34-ZKSSSQfNl9.jpg
Ucapan Manis Mikha Tambayong untuk Deva Mahenra yang Berulang Tahun ke-34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988279/so-sweet-mikha-tambayong-temani-deva-mahenra-sahur-XbmbB7Xtd8.jpg
So Sweet, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2905372/netizen-soroti-penampilan-terbaru-mikha-tambayong-GOgMRytU57.jpg
Netizen Soroti Penampilan Terbaru Mikha Tambayong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/33/2884007/mikha-tambayong-rayakan-ultah-ke-29-deva-mahenra-tulis-doa-syahdu-GXEjz3GrrW.jpeg
Mikha Tambayong Rayakan Ultah Ke-29, Deva Mahenra Tulis Doa Syahdu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement