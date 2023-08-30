Rendy Kjaernett Bingung dengan Sikap Lady Nayoan Usai Rujuk

JAKARTA - Rendy Kjaernett berhasil mempertahankan rumah tangganya dengan Lady Nayoan. Keputusan rujuk tersebut didapatkan olehnya setelah tragedi kecelakaan yang membuat Lady harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Semula, Rendy mengira akan ada perubahan sikap dari Lady setelah mereka kembali bersama. Bahkan, ia sempat berpikir bahwa sang istri akan bersikap posesif kepadanya. Mengingat, badai rumah tangga yang mereka lalui cukup berat yakni Rendy berselingkuh di belakang Lady.

"Aku pikir setelah kita rujuk lagi, berbaikan, dia akan 'kamu dimana? kamu ini' (posesif)," kata Rendy Kjaernett, dikutip dari YouTube Alvin in Love, Rabu (30/8/2023).

Akan tetapi, betapa kagetnya Rendy mendapati tidak ada sikap yang berubah dari Lady. Ibu tiga anak itu tak lantas memiliki sifat mudah curiga, meskipun Rendy pernah melakukan kesalahan yang hampir membuat rumah tangganya bubar.

"Ternyata yang aku kaget, aku gak ditanyain harus share location, dia gak tiba-tiba jadi posesif atau galak," lanjut Rendy.