Marion Jola Kagumi Sosok Lesti Kejora hingga Beri Pujian

JAKARTA - Penyanyi Marion Jola mengaku kagum dengan sosok Lesti Kejora. Bahkan ia sempat mengatakan jika dirinya cukup mengidolakan sosok istri Rizky Billar ini.

Mengaku mengidolakan sosok Lesti, perempuan yang akrab disapa Lala ini mengatakan bahwa hingga kini dirinya masih terus mengagumi sosok pelantun Bawa Aku Ke Penghulu tersebut. Bahkan, pandangan Marion Jola tentang Lesti Kejora tak berubah hingga kini.

"Aku sangat mengagumi dia," ujar Marion Jola saat ditemui di MNC Kebon Jeruk.

Beruntung, Marion Jola akhirnya sudah bertemu secara langsung dengan Lesti beberapa waktu lalu. Di mata sosok yang biasa dipanggil Lala ini, Lesti dinilai punya kepribadian yang manis.

"Kemarin aku udah sempet ketemu sama dedek, dia anaknya baik, manis banget. I love her so much," lanjutnya.

Ketika disinggung soal alasannya mengagumi Lesti, Marion tak menjelaskan terlalu banyak. Bagi Marion, suara Lesti benar-benar merdu.