Ingin Jadi Atlet Renang, Reza Rahadian Justru Tak Kepikiran Bakal Berprofesi Sebagai Aktor

JAKARTA - Reza Rahadian tak menyangka jika dirinya bisa sukses sebagai seorang aktor. Pasalnya, ia memiliki cita-cita lain yang ingin diraihnya saat masih muda.

Ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), bintang film Habibie dan Ainun ini mengaku ingin menjadi atlet. Ia bahkan memiliki keinginan untuk menjadi atlet renang lantaran merasa memiliki keahlian dibidang tersebut.

"Bakat di jaman SMA saya masih berpikir sebagai profesional swimmer atau pemenang profesional atlet," ujar Reza Rahadian di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

"Enggak sama sekali (pernah kepikiran jadi artis)," sambung Reza Rahadian.

Namun cita-citanya menjadi atlet renang gagal diraih oleh pria 36 tahun itu. Kendati demikian, ia tetap sukses dalam hidupnya, meski gagal menjadi atlet renang.

Ya, Reza merupakan salah satu aktor yang bakat aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Ia bahkan dikenal sebagai salah satu aktor ternama di Tanah Air.

"Karena renangnya gagal, jadi kegagalan membawa kita pada journey yang berbeda," paparnya Reza Rahadian.