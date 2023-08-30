3 Jam Diperiksa, Saipul Jamil Diberi 16 Pertanyaan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil baru saja selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor Dewi Perssik. Didampingi kuasa hukumnya, pria yang akrab disapa Bang Ipul itu tiba di Polda Metro Jaya sejak pukul 13.34 WIB siang tadi.

Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam, kekasih Neng Dessy ini akhirnya keluar pada dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.30 WIB. Ia pun menyebut jika penyidik memberikan 16 pertanyaan padanya seputar laporannya tersebut.

"Ada 16 pertanyaan, kalau mau tanya detailnya silahkan tanya ke penyidik," ujar Saipul Jamil saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (30/8/2023).

Sementara itu, kuasa hukum Bang Ipul mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kliennya membawa dua alat bukti baru guna memperkuat laporan mereka.

"Kami bicara bukti, seperti apa tadi disampaikan Saipul Jamil, pertama adalah bukti TikTok tanggal 21 Juli. Pada saat di upload Depe di TikTok dan pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading.Karena kami anggap tidak layak Depe upload ke TikTok," ucap Radja Simanjuntak.

"Bukti kedua terkait Instagram Depe di tanggal 27 Juli, disini saja sudah jelas tanggal 21, 22 itu maksudnya apa gitu, berulang kali dia lakukan," sambungnya.

Lewat laporannya, Ipul menyebut jika dirinya ingin memberikan pelajaran pada sang mantan istri untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Apalagi, perkataan Dewi Perssik dianggap cukup berimbas pada dirinya.