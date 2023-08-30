Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ogah Komentari Mertua Indra Bekti, Indy Barends: Banyak Cara untuk Protect ke Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:35 WIB
Ogah Komentari Mertua Indra Bekti, Indy Barends: Banyak Cara untuk Protect ke Anak
Indy Barends tak mau menanggapi pernyataan mertua Indra Bekti (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Indy Barends mengaku enggan mengomentari soal pernyataan Marjam Abdurahman, ibu kandung Aldila Jelita sekaligus mertua dari Indra Bekti. Ia bahkan menegaskan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui masalah ketidaksetujuan rujuk, apalagi soal masa lalu sahabatnya dengan sang istri.

"Aku nggak tahu kalau soal itu, mungkin orang tua punya banyak cara untuk protect ke anak, jangan sampai sakit hati, jangan susah, jangan jatuh setiap ibu pasti akan punya cara untuk mengungkapkan cinta ke anak-anaknya," ujar Indy Barends kepada awak media.

"Aku enggak bisa kasih komentar pada highlight orangtua Dhila enggak setuju, balik lagi ke yang menjalankan," lanjut dia.

Melihat sikap Ibunya Dhila tidak setuju, Indy Barends mengatakan, bahwa tindakan tersebut merupakan cara Marjam memberikan perlindungan untuk putrinya. Bahkan sebagai ibu, Indy Barends pun cukup maklum dengan apa yang dilakukan Marjam pada putrinya.

Indy Barends dan Indra Bekti

"Bukan masalah kaget atau enggak, surprise adalah terlalu banyak hal dibeberin aja di luar sana," ucap Indy Barends.

"Menurut aku soal blessing atau enggak, orang tua punya hak untuk memberi blessing ke anak-anaknya, tapi ada banyak cerita panjang yang nggak ada urusan utama menyedihkan," lanjutnya.

Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Tendy ini menduga kalau keputusan Bekti rujuk dengan Dhila, semata-mata atas dasar cinta. Bukan karena adanya embel-embel lain, termasuk berpisah lantaran Bekti berada dalam masa pemulihan.

