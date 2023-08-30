Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Menikah Muda yang Berakhir Cerai

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:35 WIB
5 Artis Menikah Muda yang Berakhir Cerai
Artis menikah muda yang berakhir cerai. (Foto: Ayu Ting Ting/Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena nikah muda yang dilakukan pasangan selebgram Azizah Salsha dan pesepakbola Pratama Arhan. Ya, keduanya menikah di usia yang terbilang muda.

Pratama Arhan yang lahir pada tahun 2001 baru berusia 21 tahun sementara Azizah Salsha yang lahir pada tahun 2003 baru berusia 20 tahun saat resmi menyandang status sebagai seorang istri.

Pernikahan muda keduanya ini sempat membuat netizen heboh. Beberapa merasa iri ingin seperti Arhan dan Azizah, namun ada pula yang merasa keduanya menikah terlalu muda.

Nikah muda bukan menjadi hal yang baru di kalangan selebriti. Beberapa selebriti tanah air pun pernah menikah di usia yang terbilang muda. Sayangnya, pernikahan itu tak bertahan lama dan berujung perceraian.

Berikut 5 artis yang memutuskan menikah muda namun berujung perceraian:

1.Wulan Guritno

Wulan Guritno diketahui pernah menikah di usia yang masih belia, 17 tahun. Kala itu dirinya menikah dengan Attila Syach yang baru berusia 22 tahun. Pernikahan itu pun menghebohkan publik lantaran Wulan dituding telah berbadan dua.

Di usia pernikahan yang masih seumur jagung, keduanya memutuskan berpisah. Alasan perpisahan keduanya pun diakui Wulan karena perlakuan kasar serta sikap tempramental dari Attila.

Baru-baru ini Attila sempat muncul di sebuah konten YouTube dan mengeluhkan kesulitan untuk bertemu putrinya, Shalom Razade. Ya, hubungan Wulan dan Attila disebut-sebut tak akur pasca bercerai.

Halaman:
1 2 3
