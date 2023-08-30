Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Didukung Ahmad Dhani, Posan Tobing Bakal Laporkan Band Kotak ke Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:05 WIB
Didukung Ahmad Dhani, Posan Tobing Bakal Laporkan Band Kotak ke Polisi
Posan Tobing akan laporkan KOTAK ke polisi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konflik terkait royalti performing right antara Posan Tobing dengan band Kotak hingga kini masih belum menemui titik terang. Bahkan sang drummer dikabarkan akan membuat laporan polisi pada mantan bandnya.

Rencananya, Posan akan membuat laporan terhadap band Kotak dalam waktu dekat.

"Rencananya saya akan buat laporan polisi. Saya akan laporin band Kotak," tegas Posan Tobing ketika ditemui di gedung Kemenpora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

"Rencananya kalau tidak akhir Minggu ini, ya awal Minggu depan," sambungnya.

Posan Tobing

Menurut Posan, konfliknya dengan Cella, Tantri, dan Chua mustahil didamaikan. Pihaknya juga tak berniat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

"Dulu sempat bertemu bahas masalah ini. Cuma mereka (band Kotak) masih membawakan dan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan bareng-bareng sana saya," ucapnya.

"Sementara saya sudah tegas melarang mereka bawain lagu-lagu yang ada sayanya dalam ciptaan lagu tersebut. Jadi emang udah nggak bisa didamaikan lagi," kata dia lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
