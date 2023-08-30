4 Rumah Mewah Artis di Depok, Ada yang Punya Showroom Mobil Sendiri

DEPOK - Deretan rumah mewah artis di Depok, Jawa Barat. Beberapa artis memilih menginvestasikan penghasilan mereka dengan membeli/membangun properti mewah, luas, dan unik di kawasan Depok.

Jika Ayu Ting Ting memilih rumah di dalam gang, Raffi Ahmad membangun rumah impiannya di Andara, Cinere, Depok. Sementara Mandra, memiliki hunian luas di mana dia membangun pemakaman keluarga di halaman rumahnya.

Dalam artikel ini, Okezone akan mengulik deretan rumah mewah artis di Depok seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Kamis (30/8/2023).

1.Mandra

Rumah khas Betawi milik Mandra terletak di sebuah gang kecil di Jalan Haji Anang, Depok, Jawa Barat. Rumah berluas 2 Hektare dengan nilai mencapai Rp7 miliar itu ditanami pepohonan sehingga suasananya sejuk.

Rumah mewah artis di Depok. (Foto: YouTube/Aliekapro79)

Selain rumah utama, hunian tersebut juga memiliki beberapa rumah lain yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan hingga tempat syuting. Dia juga membuka sebuah warung makan di area rumahnya. Seperti hunian Betawi pada umumnya, Mandra juga menempatkan pemakaman keluarga di halaman rumahnya.

BACA JUGA: 2 Musisi Ogah Manggung Bareng Dewa 19 karena Ahmad Dhani

2.Ayu Ting Ting

Rumah mewah artis di Depok selanjutnya adalah milik Ayu Ting Ting. Terletak di gang sempit, rumah dua lantai itu memiliki garasi dengan kapasitas 3 mobil. Tak hanya hunian utama yang ditempatinya bersama keluarga, dia juga mendirikan kos-kosan di area rumah tersebut.

Rumah mewah artis di Depok. (Foto: YouTube/AH)

Tak hanya rumah itu, kabarnya Ayu Ting Ting juga tengah membangun rumah mewah senilai Rp20 miliar di dekat hunian lamanya. Indri Kho dan Jefri Angkasa selaku arsitek rumah tersebut mengaku, hunian baru sang aktris akan bergaya modern minimalis yang dikelilingi pepohonan.